Internacional

Justiça israelense suspende veto a ONGs humanitárias em Gaza

27/02/2026 12:55

A Suprema Corte de Israel suspendeu a proibição imposta pelo governo a 37 ONGs estrangeiras que atuam em Gaza e na Cisjordânia ocupada, em uma decisão publicada nesta sexta-feira (27), enquanto se aguarda uma decisão definitiva.

"Sem emitir qualquer opinião, ordena-se uma medida cautelar temporária", declarou a corte em sua decisão, em resposta a um recurso apresentado por diversas organizações humanitárias. 

Entre as organizações que apoiaram o recurso estão Médicos Sem Fronteiras (MSF) e Oxfam, que buscam reverter a proibição após o governo israelense revogar seu status no país. 

Em 1º de janeiro, Israel havia anunciado a proibição de acesso a 37 organizações de ajuda humanitária em Gaza, criticando-as por não fornecerem uma lista de seus funcionários. 

A ONU, a União Europeia e outros atores internacionais criticaram essa decisão de Israel, que havia dado às ONGs até a meia-noite de 31 de dezembro para se adequarem às novas exigências.

