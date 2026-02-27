Assine
Marco Rubio estará em Israel na segunda-feira para discussões sobre o Irã

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/02/2026 12:55

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, realizará conversas em Israel na segunda-feira (2) sobre o Irã, anunciou o Departamento de Estado, enquanto os Estados Unidos reforçam suas forças no Oriente Médio em preparação para um possível ataque contra a república islâmica. 

Rubio "discutirá uma série de prioridades regionais, incluindo o Irã, o Líbano e os esforços em andamento para implementar o Plano de Paz de 20 pontos do presidente Trump para Gaza", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, nesta sexta-feira (27).

sct/bgs/mar/nn/aa

