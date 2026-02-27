Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reino Unido retira sua equipe diplomática do Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/02/2026 12:55

compartilhe

SIGA

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou, nesta sexta-feira (27), a retirada de seu corpo diplomático do Irã devido à possibilidade de um conflito com os Estados Unidos. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Devido à situação de segurança, o corpo diplomático britânico foi temporariamente retirado do Irã. Nossa embaixada continua operando remotamente", declarou o Ministério das Relações Exteriores (Foreign Office) em seu site.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cla/ahg/pc/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua gb ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay