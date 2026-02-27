Reino Unido retira sua equipe diplomática do Irã

O Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou, nesta sexta-feira (27), a retirada de seu corpo diplomático do Irã devido à possibilidade de um conflito com os Estados Unidos.

"Devido à situação de segurança, o corpo diplomático britânico foi temporariamente retirado do Irã. Nossa embaixada continua operando remotamente", declarou o Ministério das Relações Exteriores (Foreign Office) em seu site.

