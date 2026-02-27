OpenAI receberá investimentos de US$ 110 bilhões

A pioneira da inteligência artificial OpenAI anunciou, nesta sexta-feira (27), que concluiu uma rodada de financiamento recorde de 110 bilhões de dólares (cerca de 565,1 bilhões de reais) com três gigantes da tecnologia, elevando assim sua avaliação total para 730 bilhões de dólares (aproximadamente 3,7 trilhões de reais).

A Amazon investiu 50 bilhões de dólares (aproximadamente 256,8 bilhões de reais) na criadora do ChatGPT, enquanto a especialista em chips Nvidia e a japonesa Softbank contribuíram com cerca de 30 bilhões (cerca de 154,1 bilhões de reais) cada uma.

A OpenAI já prevê receber novos investimentos para completar esta rodada de financiamento.

Além da injeção de capital, anunciou alianças estratégicas com a Amazon, a maior empresa de serviços na nuvem, através de sua divisão AWS, e com a Nvidia.

"SoftBank, Nvidia e Amazon são parceiros de longo prazo que compartilham nossa ambição de transformar o verdadeiro progresso científico em sistemas que proporcionem benefícios significativos às pessoas em escala global", declarou a OpenAI em um comunicado.

O nível exorbitante de financiamento reflete os altos custos da capacidade de computação e as persistentes dúvidas sobre se a OpenAI e outras empresas de IA conseguirão gerar receitas suficientes para cobrir estes custos.

O investimento da Amazon começará com 15 bilhões de dólares (aproximadamente de 77 bilhões de reais), seguido de outros 35 bilhões (cerca de 179,8 bilhões de reais) nos próximos meses, desde que sejam cumpridas certas condições, segundo informaram as empresas.

O ChatGPT conta, atualmente, com mais de 900 milhões de usuários ativos semanais e mais de 50 milhões de assinantes pagantes.

Janeiro e fevereiro estão se configurando como os meses com maior volume de novas assinaturas na história da plataforma, segundo a empresa.

Mais de 9 milhões de empresas pagam para usar o ChatGPT em tarefas de trabalho, enquanto sua ferramenta de desenvolvimento de software, o Codex, triplicou o número de usuários semanais desde o início do ano, alcançando 1,6 milhão, de acordo com dados da empresa.

Estes números pretendem tranquilizar os investidores mais céticos, que têm questionado a capacidade da OpenAI de acompanhar o ritmo das suas enormes necessidades de investimento.

O anúncio ocorre enquanto a Anthropic, grande rival da OpenAI fundada por ex-funcionários da empresa, continua ganhando terreno e ocupando as manchetes graças aos seus prestigiados modelos de IA Claude.

Gemini, o modelo de IA do Google, também se tornou um forte concorrente.

