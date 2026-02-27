Custos de produção nos EUA aumentam além do esperado

A inflação dos custos de produção empresarial acelerou novamente nos Estados Unidos em janeiro, em comparação com o mês anterior, impulsionada pelo setor de serviços, segundo um índice oficial divulgado nesta sexta-feira(27).

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 0,5% em relação ao mês anterior, comparado a 0,4% em dezembro.

Isso se deve a um aumento de 0,8% nos custos dos serviços, "enquanto os custos de bens caíram 0,3%", observou o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês), que publicou os dados.

Os investidores previam, no entanto, uma desaceleração de 0,3%, segundo o consenso publicado pela Trading Economics.

Em termos anuais, a inflação subiu 2,9%, 0,1% a menos que em dezembro. Os analistas previam uma desaceleração mais acentuada.

