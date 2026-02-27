Assine
Início Internacional
Internacional

Custos de produção nos EUA aumentam além do esperado

AF
AFP
Repórter
27/02/2026 11:31

A inflação dos custos de produção empresarial acelerou novamente nos Estados Unidos em janeiro, em comparação com o mês anterior, impulsionada pelo setor de serviços, segundo um índice oficial divulgado nesta sexta-feira(27). 

O Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 0,5% em relação ao mês anterior, comparado a 0,4% em dezembro. 

Isso se deve a um aumento de 0,8% nos custos dos serviços, "enquanto os custos de bens caíram 0,3%", observou o Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês), que publicou os dados. 

Os investidores previam, no entanto, uma desaceleração de 0,3%, segundo o consenso publicado pela Trading Economics. 

Em termos anuais, a inflação subiu 2,9%, 0,1% a menos que em dezembro. Os analistas previam uma desaceleração mais acentuada. 

myl/ni/er/dg/mar/jc/fp

Tópicos relacionados:

eeuu empresas inflacao macroeconomia

