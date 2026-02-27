AIEA pede que Irã coopere de forma 'construtiva' na verificação de instalações nucleares

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) instou o Irã, nesta sexta-feira (27), a cooperar "de forma construtiva" e "com a máxima urgência" em seu pedido de verificação de suas instalações nucleares, segundo um relatório confidencial visto pela AFP nesta sexta-feira.

"A perda, por parte da agência, da continuidade do conhecimento sobre toda a gama de materiais nucleares previamente declarados nas instalações em questão no Irã deve ser tratada com a máxima urgência", escreveu a agência da ONU.

