AIEA pede que Irã coopere de forma 'construtiva' na verificação de instalações nucleares

27/02/2026 11:31

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) instou o Irã, nesta sexta-feira (27), a cooperar "de forma construtiva" e "com a máxima urgência" em seu pedido de verificação de suas instalações nucleares, segundo um relatório confidencial visto pela AFP nesta sexta-feira. 

"A perda, por parte da agência, da continuidade do conhecimento sobre toda a gama de materiais nucleares previamente declarados nas instalações em questão no Irã deve ser tratada com a máxima urgência", escreveu a agência da ONU.

