Índia supera previsões e cresce 7,8% no último trimestre de 2025

27/02/2026 11:19

A economia da Índia superou as previsões e cresceu 7,8% em termos anuais no último trimestre de 2025, impulsionada pelo consumo das famílias. 

O crescimento entre outubro e dezembro ficou abaixo dos 8,4% do trimestre anterior, mas superou levemente as expectativas do mercado, de 7,6%, informou o Ministério das Estatísticas. 

O resultado reafirma a Índia como a economia de maior crescimento do mundo e representa um respaldo à política do governo de enfrentar as tarifas dos Estados Unidos, a desvalorização da rupia e o consumo fraco. 

O corte de impostos promovido pelo governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, contribuiu para aumentar o consumo das famílias nos últimos trimestres.

A Índia também conseguiu negociar um acordo comercial com Washington no início de fevereiro, o que aumentou a confiança na rupia, embora algumas semanas depois a Suprema Corte dos Estados Unidos tenha anulado as tarifas do presidente Donald Trump. 

Os números do PIB são os primeiros dados publicados após uma revisão do sistema, que, segundo o governo, reflete melhor "as realidades de uma economia em rápida transformação".

O governo prevê que a economia indiana deve crescer 7,6% no ano fiscal, contra 7,4% da previsão anterior. 

Os dados mais recentes aproximam Modi de seu objetivo de transformar a Índia em um país desenvolvido até 2047, uma meta que, segundo analistas, exige um crescimento de aproximadamente 8% ao ano nas próximas duas décadas.

