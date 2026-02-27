Assine
Proibição de pijamas no aeroporto de Tampa era piada

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/02/2026 11:07

O Aeroporto Internacional de Tampa, nos Estados Unidos, voltou atrás após anunciar, na quinta-feira (26), em suas redes sociais, a intenção de proibir o uso de pijamas em suas dependências. 

Em uma mensagem publicada em sua conta oficial na rede X, o aeroporto na Flórida afirmava que "após a bem-sucedida proibição dos Crocs", chinelos de plástico, era hora de proibir os pijamas no terminal. 

"Sabemos que essa decisão pode desagradar alguns", mas "ajude-nos a transformar o aeroporto de Tampa no primeiro do mundo sem Crocs ou pijamas", continuava a mensagem, que alcançou quase oito milhões de usuários. 

Diante da indignação provocada pela declaração, o aeroporto precisou explicar que se tratava de uma brincadeira. 

"O Aeroporto Internacional de Tampa compartilha regularmente conteúdo leve e satírico nas redes sociais como parte de seus esforços contínuos para se conectar com seus passageiros", disse um porta-voz ao USA Today. 

"A publicação sobre a 'proibição de pijamas' foi uma brincadeira em relação aos debates atuais sobre moda no transporte", acrescentou. 

Os trajes dos viajantes tornou-se um tema recorrente desde que o Departamento de Transportes lançou a campanha "A Era de Ouro das Viagens" no outono. 

Entre as sugestões, o departamento recomenda vestir-se de elegantemente para ir ao aeroporto. "Vamos evitar aparecer no aeroporto de chinelos e pijama", declarou o secretário Sean Duffy à CNN na época. 

Após a publicação sobre o terminal de Tampa, Duffy compartilhou um GIF da série The Office em sua conta do Instagram, mostrando um personagem dizendo "sim".

bur-aje/bpi/dg/mar/jc/aa

Tópicos relacionados:

aviacao contratempo

