Real Madrid-City e PSG-Chelsea, os confrontos mais aguardados das oitavas da Liga dos Campeões

Real Madrid-Manchester City e Paris Saint Germain-Chelsea serão os principais confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões, após o sorteio realizado nesta sexta-feira (27) na sede da Uefa, em Nyon (Suíça).

Os outros seis duelos da fase de oitavas são: Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern de Munique, Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, Bodo/Glimt-Sporting Lisboa e Bayer Leverkusen-Arsenal.

Os jogos de ida serão disputados em 10 e 11 de março e os de volta nos dias 17 e 18 do mesmo mês.

Com seis equipes inglesas na disputa e três espanholas, era fácil prever que haveria algum confronto entre clubes das duas ligas mais poderosas da Europa. O sorteio foi além e definiu que os três representantes de LaLiga terão rivais da poderosa Premier League.

Na fase de classificação da Champions League foram disputadas 10 partidas entre clubes das duas ligas e em apenas uma delas o representante espanhol derrotou o inglês: na primeira rodada, o Barcelona venceu o Newcastle, justamente seu rival nas oitavas, por 2-1 fora de casa.

Em tese, o Barça deu sorte no sorteio, já que o outro rival que poderia ter nas oitavas era o Chelsea e, além disso, ficou na parte de baixo da chave, à primeira vista muito menos forte do que a parte de cima.

O rival do Barcelona nas quartas, caso avance, será Atlético de Madrid ou o Tottenham.

Real Madrid e City voltarão a se enfrentar pela oitava vez desde 2012. No confronto mais recente, na fase classificatória da atual edição, a equipe de Pep Guardiola venceu por 2 a 1 na capital espanhol, mas o clube merengue superou o inglês nos dois últimos mata-matas que disputaram: na repescagem da temporada passada e nas quartas de final de 2024, temporada em que o Real Madrid conquistou seu 15º título continental.

O vencedor de Real-City enfrentará nas quartas de final o time classificado do duelo entre Atalanta e Bayern.

O atual campeão Paris Saint-Germain enfrentará o Chelsea, clube que derrotou o time da capital francesa na final do Mundial de Clubes. O vencedor do duelo enfrentará, nas quartas, Galatasaray ou Liverpool.

- Programa das oitavas de final da Liga dos Campeões:

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ING)

Bodo/Glimt (NOR) - Sporting (POR)

Paris Saint-Germain (FRA) - Chelsea (ING)

Newcastle United (ING) - Barcelona (ESP)

Galatasaray (TUR) - Liverpool (ING)

Atlético Madrid (ESP) - Tottenham Hotspur (ING)

Atalanta (ITA) - Bayern de Munique (ALE)

Bayer Leverkusen (GER) - Arsenal (ING)

