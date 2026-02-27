China aconselha cidadãos a evitarem viagens ao Irã
compartilheSIGA
A China desaconselhou seus cidadãos a viajarem ao Irã devido a um "aumento acentuado nos riscos de segurança externos", após a ameaça dos Estados Unidos de atacar a república islâmica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Ministério das Relações Exteriores da China também aconselhou seus cidadãos que se encontram atualmente no Irã a "reforçarem as medidas de segurança e saírem do país o mais rápido possível".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
isk/sba/ib/meb/dbh/jc/aa