China aconselha cidadãos a evitarem viagens ao Irã

27/02/2026 09:07

A China desaconselhou seus cidadãos a viajarem ao Irã devido a um "aumento acentuado nos riscos de segurança externos", após a ameaça dos Estados Unidos de atacar a república islâmica. 

O Ministério das Relações Exteriores da China também aconselhou seus cidadãos que se encontram atualmente no Irã a "reforçarem as medidas de segurança e saírem do país o mais rápido possível".

