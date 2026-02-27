Assine
Governo afegão afirma que deseja 'diálogo' com o Paquistão

27/02/2026 08:31

O porta-voz do governo do Afeganistão afirmou, nesta sexta-feira (27), que o país deseja um "diálogo" para resolver o conflito com o Paquistão, que bombardeou Cabul e outras cidades do país nas últimas horas.

"Insistimos repetidamente em uma solução pacífica e ainda queremos que o problema seja resolvido por meio do diálogo", disse Zabihullah Mujahid em uma entrevista coletiva.

O Paquistão declarou nesta sexta-feira uma "guerra aberta" ao país vizinho e bombardeou várias cidades após dias de confrontos. Mujahid disse que aviões paquistaneses continuavam "sobrevoando o espaço aéreo do Afeganistão".

Tópicos relacionados:

afeganistao conflito diplomacia paquistao

