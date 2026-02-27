UE aplicará provisoriamente acordo com o Mercosul

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nesta sexta-feira (27) que a União Europeia (UE) aplicará provisoriamente o acordo comercial com o Mercosul, que cria a maior zona de livre comércio do mundo.

O acordo depende da ratificação do Parlamento Europeu, que em janeiro decidiu remetê-lo ao principal tribunal da UE para que analise se o pacto respeita os tratados do bloco.

"Nas últimas semanas, tive conversas profundas sobre esta questão com os Estados-membros e com os eurodeputados. Com base nisso, a Comissão vai proceder agora à aplicação provisória", afirmou em uma breve declaração à imprensa.

