EUA autoriza saída de pessoal não essencial de sua embaixada em Israel por riscos à segurança
Os Estados Unidos autorizaram nesta sexta-feira (27) a saída de funcionários não essenciais do governo americano de Israel por "riscos à segurança" e aconselharam as pessoas a deixarem o país enquanto ainda houver voos disponíveis.
"O Departamento de Estado autorizou a saída de funcionários não essenciais do governo americano e familiares de funcionários do governo americano (...) devido a riscos à segurança", afirmou a embaixada em seu site.
"As pessoas devem considerar deixar Israel enquanto ainda houver voos comerciais disponíveis", acrescentou.
