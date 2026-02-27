Assine
Internacional

EUA autoriza saída de pessoal não essencial de sua embaixada em Israel por riscos à segurança

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/02/2026 07:54

Os Estados Unidos autorizaram nesta sexta-feira (27) a saída de funcionários não essenciais do governo americano de Israel por "riscos à segurança" e aconselharam as pessoas a deixarem o país enquanto ainda houver voos disponíveis. 

"O Departamento de Estado autorizou a saída de funcionários não essenciais do governo americano e familiares de funcionários do governo americano (...) devido a riscos à segurança", afirmou a embaixada em seu site.

"As pessoas devem considerar deixar Israel enquanto ainda houver voos comerciais disponíveis", acrescentou.

