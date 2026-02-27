Prefeito de NY pede US$ 21 bilhões a Trump para residências e infraestrutura

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, se reuniu na quinta-feira (26) com o presidente Donald Trump para solicitar a liberação de 21 bilhões de dólares (107 bilhões de reais) em verbas federais para a construção de 12 mil residências acessíveis e infraestrutura na cidade.

Mamdani publicou uma foto na Casa Branca entregando a Trump uma capa de jornal fictícia com a manchete: "Trump para a cidade: Vamos construir".

O encontro entre os dois não havia sido anunciado previamente.

O valor inclui financiamento para unidades habitacionais populares e infraestrutura no bairro do Queens, incluindo parques, escolas e centros de saúde, segundo um comunicado do gabinete de Mamdani.

"A proposta representa uma oportunidade única em uma geração para enfrentar a crise habitacional da cidade na escala que exige", afirma a nota.

"Se for concretizado, o projeto representaria o maior investimento em habitação e infraestrutura na cidade de Nova York em mais de 50 anos", destaca.

O líder republicano, também nova-iorquino, criticou Mamdani diversas vezes durante a campanha no ano passado, mas os dois tiveram uma primeira conversa surpreendentemente cordial na Casa Branca em novembro.

"Hoje à tarde tive uma reunião produtiva com o presidente Trump", escreveu Mamdani na rede social X após o encontro de quinta-feira.

"Estou ansioso para construir mais moradias na cidade de Nova York", completou.

Eles concordaram em continuar as conversas sobre o projeto e seu financiamento "nas próximas semanas".

