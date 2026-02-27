Assine
Violência contra as mulheres é uma 'emergência global', afirma comissário da ONU

AFP
AFP
Repórter
27/02/2026 07:06

A violência contra as mulheres se tornou uma "emergência global", alertou nesta sexta-feira (27) o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk. 

Em um discurso ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, o comissário lamentou os abusos revelados em escândalos como o caso do criminoso sexual Jeffrey Epstein ou da francesa Gisèle Pelicot.

"A violência contra as mulheres, incluindo os feminicídios, constitui uma emergência global. Quase 50.000 mulheres e meninas foram assassinadas em 2024 no mundo, a maioria por familiares", afirmou.

