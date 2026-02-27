Assine
Vazamento de petróleo atinge ilhas turísticas tailandesas

27/02/2026 06:20

Um vazamento de petróleo de um navio que naufragou no Oceano Índico chegou às praias de Phuket, a ilha turística mais famosa da Tailândia, informou à AFP nesta sexta-feira (27) um congressista do país do sudeste asiático. 

O "Sealloyd Arc", com bandeira do Panamá, afundou em 7 de fevereiro quando navegava em direção a Chattogram, em Bangladesh, anunciaram as autoridades tailandesas. O naufrágio provocou o vazamento de quase 1.700 litros de petróleo bruto. 

O resíduo começou a chegar à praia de Ya Nui e pequenas ilhas da província de Phuket, disse à AFP o congressista Chalermpong Saengdee. 

O petróleo também contaminou Banana Beach, na ilha de Koh Hey, um destino popular entre turistas. 

"É muito preocupante porque o incidente ocorreu há duas semanas, mas a situação não melhora e representa uma ameaça para a vida marinha e os recifes", afirmou o parlamentar.

"Também nos preocupa que possa afetar o turismo e a economia da Tailândia", disse.

O navio está a uma profundidade de quase 60 metros, o que dificulta o trabalho dos mergulhadores para conter o vazamento, explicou Chalermpong.

