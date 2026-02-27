Partido Trabalhista britânico perde eleições locais cruciais para o primeiro-ministro Starmer

O governante Partido Trabalhista britânico perdeu uma eleição local em um de seus redutos tradicionais no norte do país para o Partido Verde, em mais um resultado ruim para o impopular primeiro-ministro Keir Starmer.

Os trabalhistas ficaram em terceiro lugar, atrás do partido de extrema direita 'Reform UK', nas eleições parciais para o assento parlamentar de Gorton e Denton, em Manchester, o que também representa uma ruptura no tradicional sistema bipartidário do Reino Unido.

O terceiro lugar na disputa por esta cadeira no Parlamento, que o Partido Trabalhista dominou durante décadas, provavelmente aumentará as especulações sobre quanto tempo Starmer, de 63 anos, ainda conseguirá permanecer no cargo.

Também sugere que os britânicos parecem mais dispostos a buscar respostas em partidos emergentes para questões que consideram cruciais, como o elevado custo de vida e a migração irregular.

O Partido Trabalhista venceu a disputa na circunscrição com quase 51% dos votos nas eleições gerais de julho de 2024, que levaram Starmer ao poder e derrubaram os conservadores após 14 anos consecutivos no governo.

Desde então, o governo enfrentou várias crises, incluindo mudanças de política e várias disputas, entre elas a nomeação de Peter Mandelson, vinculado ao criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, como embaixador do Reino Unido em Washington.

As pesquisas sugerem que Starmer é o primeiro-ministro britânico mais impopular desde o início das consultas sobre a aprovação do chefe de Governo e, no início do mês, ele enfrentou pedidos de renúncia dentro do próprio partido.

Segundo os resultados eleitorais, Hannah Spencer, encanadora de 34 anos, venceu a disputa com quase 15.000 votos e se tornou a quinta deputada dos Verdes no Parlamento britânico, que tem 650 cadeiras.

O candidato reformista Matt Goodwin, um cientista político de 44 anos, recebeu quase 10.500 votos, enquanto o Partido Trabalhista conseguiu pouco mais de 9.300.

