Estudante detida por agentes da imigração é liberada após reunião Trump-Mamdani

O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou na quinta-feira (26) que o presidente Donald Trump concordou em liberar uma estudante da Universidade Columbia detida por agentes dos serviços de imigração depois que ele apresentou o caso em uma reunião na Casa Branca.

Elmina Aghayeva foi detida na manhã de quinta-feira, quando cinco agentes federais entraram em um prédio residencial de Columbia sem mandado judicial e sob falsos pretextos, segundo a reitora interina da renomada universidade, Claire Shipman.

Em um vídeo publicado na rede social X, Shipman disse que os agentes "entraram dizendo que eram policiais que procuravam uma criança desaparecida" para prender a aluna.

Mamdani afirmou na mesma rede social que compartilhou suas preocupações "sobre a estudante de Columbia Elmina Aghayeva, que foi detida pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) esta manhã", durante a reunião com Trump - que não havia sido anunciada.

"Ele acabou de me informar que ela será liberada em breve", escreveu o prefeito.

Aghayeva confirmou sua libertação em um post no Instagram. "Acabei de sair. Estou segura e bem", escreveu.

Mamdani havia anunciado que viajou a Washington para solicitar verbas federais para construir moradias acessíveis no bairro do Queens, em Nova York.

Uma foto publicada no X mostra Mamdani de pé ao lado de um sorridente Trump no Salão Oval. Foi a segunda visita do prefeito de NY à Casa Branca, após uma reunião em novembro, quando os antigos rivais políticos se revelaram colegas efusivos.

Analistas previam um confronto quando o democrata se encontrasse com o líder republicano, que chamou o então prefeito eleito de "comunista" e sugeriu que o nova-iorquino nascido em Uganda deveria ser deportado.

