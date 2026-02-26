Comissão do Congresso vai investigar filho de Lula em caso de fraude envolvendo INSS

Uma comissão especial do Congresso aprovou nesta quinta-feira (26) a investigação das contas bancárias de um dos filhos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por suspeita de se beneficiar de um esquema de fraude envolvendo o INSS.

A votação foi seguida de um desentendimento entre parlamentares opositores e governistas, que denunciaram irregularidades no procedimento.

Um ministro do Supremo já havia autorizado a Polícia Federal a acessar os dados financeiros do filho de Lula, mas manteve essa decisão em sigilo até o fim da votação no Congresso, confirmou hoje à AFP uma fonte judicial.

Os parlamentares investigam desde o ano passado um caso de descontos não autorizados em aposentadorias e pensões feitos por sindicatos e outras associações com a possível conivência de funcionários do INSS.

Segundo a resolução de hoje, "Lulinha" foi "sócio oculto" em empreendimentos "de cannabis medicinal financiados com recursos supostamente desviados do INSS". O documento, que cita uma investigação policial, também menciona um pagamento de 300 mil reais, do qual Lulinha poderia ser destinatário.

Após a votação, a presidência do Senado recebeu um pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) para anulá-la, e vai analisar as provas, informou sua assessoria à AFP. O senador Carlos Viana, presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, disse à AFP que, enquanto isso, a decisão permanece.

O escândalo levou à renúncia, em maio, do ministro da Previdência. Em dezembro, Lula disse que todos os responsáveis devem responder perante as autoridades, sem exceções: "Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu envolvido nisso, ele será investigado."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsr/jss/mel/lb