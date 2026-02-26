'Não há possibilidade' de um ataque dos EUA no Irã levar a conflito duradouro, diz Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, afirmou nesta quinta-feira (26) que "não há possibilidade" de que um ataque contra o Irã — uma medida que está sendo considerada pelo mandatário Donald Trump — derive em uma guerra prolongada na região, em entrevista ao Washington Post.

"A ideia de que vamos estar em uma guerra no Oriente Médio por anos, sem um final à vista... não há possibilidade de que isso aconteça", disse Vance à publicação, rechaçando, em essência, as críticas de que os Estados Unidos poderiam ficar presos em um conflito militar nesta região volátil se Trump ordenasse ataques aéreos.

"Acho que todos nós preferimos a opção diplomática", disse Vance, um veterano da Marinha americana que serviu na guerra do Iraque. "Mas realmente depende do que os iranianos vão fazer e dizer", acrescentou.

O governo Trump concluiu hoje, em Genebra, uma terceira rodada de conversas indiretas com o Irã, mediadas por Omã. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, indicou que esta última rodada foi a "mais intensa" até agora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mlm/jgc/mel/arm/rpr