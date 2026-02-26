Irã diz que última rodada de conversas com EUA foi a 'mais intensa'

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que manteve a rodada de diálogo "mais intensa" até agora com os Estados Unidos, após uma jornada de negociações indiretas nesta quinta-feira (26) em Genebra.

Estas conversas, mediadas por Omã, ocorrem sob a ameaça do maior destacamento militar americano no Oriente Médio em décadas.

O Irã insiste em que as negociações devem se restringir ao programa nuclear, mas os Estados Unidos também querem discutir o tema dos mísseis balísticos e o apoio de Teerã a grupos armados no Oriente Médio.

"Esta rodada de negociação foi a mais intensa até hoje", destacou Araghchi pela noite na rede social X, ao reiterar que "foram conseguidos novos avanços" no "compromisso diplomático com os Estados Unidos".

O chanceler de Omã, Badr Albusaidi, também destacou nesta quinta, nessa mesma plataforma, os "progressos significativos na negociação" e acrescentou que Washington e Teerã manterão conversas a nível técnico na próxima semana em Viena, na Áustria.

