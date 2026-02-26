Delcy pede a Trump 'fim do bloqueio e das sanções' contra a Venezuela

A presidente interina da Venezuela chamou o presidente dos Estados Unidos de "amigo", e pediu que ele "ponha fim ao bloqueio e às sanções", no contexto da nova relação de Caracas com Washington, que depôs Nicolás Maduro em uma operação militar.

Delcy Rodríguez assumiu o poder após a captura de Maduro, em janeiro, e deu um giro na relação da Venezuela com os Estados Unidos, que estavam rompidas desde 2019.

"Que acabem agora o bloqueio e as sanções contra a Venezuela", disse a presidente interina, em discurso transmitido pela TV estatal.

Donald Trump, que afirma estar no comando da Venezuela, expressou satisfação com Delcy. Em seu discurso do Estado da União, anteontem, disse que a Venezuela era um país "parceiro e amigo".

“Presidente Trump, como amigos, como parceiros, estamos abrindo uma nova agenda de cooperação com os Estados Unidos”, declarou Delcy, referindo-se às palavras do presidente americano.

O petróleo venezuelano está sob embargo americano desde 2019, mas, nas últimas semanas, o Departamento do Tesouro daquele país emitiu licenças que permitem a algumas empresas operar com restrições.

O governo da Venezuela avançou em uma agenda de trabalho sob pressão de Washington, que inclui uma reforma petroleira favorável a empresas privadas e estrangeiras, e uma lei de anistia histórica, que permitirá a libertação de centenas de presos políticos.

