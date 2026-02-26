Barça coloca liderança à prova contra o Villareal na 26ª rodada do Espanhol

O Barcelona, que retomou a liderança do Campeonato Espanhol no último fim de semana, tentará consolidar essa posição no próximo sábado contra o Villarreal, terceiro colocado na tabela, pela 26ª rodada, enquanto também busca de dissipar as dúvidas sobre o desempenho de seus atacantes.

O técnico Hansi Flick vem dividindo sua confiança entre o experiente Robert Lewandowski e Ferran Torres, mas nenhum dos dois convenceu totalmente.

Lewandowski, de 37 anos, vive um certo declínio nesta temporada, prejudicado por problemas físicos, enquanto Ferran, de 25 anos, está perto de sua melhor marca de gols, mas a maioria deles veio em uma ótima sequência no final do ano passado, enquanto o ritmo diminuiu nas últimas semanas.

Essas dúvidas no ataque são agravadas pelos evidentes problemas na defesa, que já ocorreram na temporada passada, mas na ocasião o alto número de gols marcados serviu para compensar a falta de solidez defensiva.

Ferran Torres marcou apenas três gols em seus últimos 15 jogos, considerando todas as competições, e os torcedores também estão cada vez mais irritados com seu desempenho coletivo.

Lewandowski, por sua vez, marcou cinco gols em seus últimos 18 jogos, mas sua contribuição geral caiu consideravelmente e o veterano, que já foi indiscutível, está se acostumando a um papel de coadjuvante de luxo.

"Com tantos jogos, é normal haver rodízio na posição de centroavante", disse Lewandowski em entrevista publicada nesta semana pela revista polonesa Pilka Nozna.

"Quando você joga 90 minutos a cada três dias, passa a vida se recuperando. Agora há um equilíbrio melhor. Estou cansado, mas não exausto", observou.

Apesar de tudo, o Barcelona tem o melhor ataque do campeonato (67 gols), e isso se deve ao grande número de participações: dez jogadores diferentes marcaram dois ou mais gols, com Ferran Torres como artilheiro da equipe (12 gols).

- Clássico no Bernabéu -

Essa situação contrasta com a do grande rival do Barcelona, o Real Madrid, cujas opções são mais limitadas porque estão concentradas no astro francês Kylian Mbappé, que tem 23 gols no Campeonato Espanhol e 13 na Liga dos Campeões.

Outra das armas ofensivas do Barça, o inglês Marcus Rashford normalmente atua pelo lado esquerdo e é importante tanto como goleador quanto como assistente (13 assistências e 10 gols em 34 jogos entre todas as competições).

O Barcelona lidera com apenas um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, que caiu para a segunda colocação no último fim de semana, após ser derrotado por 2 a 1 pelo Osasuna.

Nesta 26ª rodada, o time catalão recebe o Villarreal no sábado, dois dias antes de o Real Madrid enfrentar o Getafe no estádio Santiago Bernabéu, em um clássico madrilenho.

O Barça pode abrir uma vantagem de quatro pontos com uma vitória, pressionando significativamente um Real Madrid que tem demonstrado muita inconsistência e uma tendência a ficar nervoso em momentos decisivos.

--- Programação da 26ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

(17h00) Levante - Alavés

Sábado, 28 de fevereiro

(10h00) Rayo Vallecano - Athletic Bilbao

(12h15) Barcelona - Villarreal

(14h30) Mallorca - Real Sociedad

(17h00) Real Oviedo - Atlético de Madrid

Domingo, 1º de março

(10h00) Elche - Espanyol

(12h15) Valencia - Osasuna

(14h30) Betis - Sevilla

(17h00) Girona - Celta Vigo

Segunda-feira, 2 de março

(17h00) Real Madrid - Getafe

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 61 25 20 1 4 67 25 42

2. Real Madrid 60 25 19 3 3 54 21 33

3. Villarreal 51 25 16 3 6 47 27 20

4. Atlético de Madrid 48 25 14 6 5 42 23 19

5. Betis 42 25 11 9 5 40 30 10

6. Celta Vigo 37 25 9 10 6 34 27 7

7. Espanyol 35 25 10 5 10 31 37 -6

8. Athletic Bilbao 34 25 10 4 11 29 35 -6

9. Osasuna 33 25 9 6 10 30 29 1

10. Real Sociedad 32 25 8 8 9 37 38 -1

11. Girona 30 25 7 9 9 26 40 -14

12. Sevilla 29 25 8 5 12 32 39 -7

13. Getafe 29 25 8 5 12 20 29 -9

14. Alavés 27 25 7 6 12 23 32 -9

15. Rayo Vallecano 26 24 6 8 10 22 31 -9

16. Valencia 26 25 6 8 11 26 39 -13

17. Elche 25 25 5 10 10 32 37 -5

18. Mallorca 24 25 6 6 13 29 41 -12

19. Levante 18 25 4 6 15 26 44 -18

20. Real Oviedo 17 24 3 8 13 16 39 -23

rbs/dr/cb