Líder do Italiano, Inter recebe Genoa para virar a página da eliminação na Champions

Após a eliminação na Liga dos Campeões para o modesto time norueguês Bodo/Glimt, a Inter de Milão, vice-campeã europeia em 2025, quer virar a página dessa decepção e somar três pontos contra o Genoa no próximo sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, para ficar mais próxima do 'Scudetto'.

Líder com dez pontos de vantagem sobre o Milan (2º), a Inter é claramente favorita jogando em casa contra o 14º colocado.

A eliminação com 5 a 2 no placar agregado contra o Bodo/Glimt levantou questionamentos não apenas sobre a temporada de estreia de Cristian Chivu à frente dos 'nerazzurri', mas também sobre o lugar da Itália no cenário do futebol europeu.

A ressaca dos jogos da Champions no meio da semana resultou na manchete lacônica que estampou nesta quinta-feira (26) o principal jornal esportivo do país, a Gazzetta dello Sport: "Sem desculpas".

O Milan também é favorito na visita à Cremonese (17ª) no domingo, mas o time 'rossonero' está em uma situação difícil na caça à Inter, sem poder descuidar do retrovisor, com Napoli (3º) e Roma (4ª) quatro pontos atrás.

O grande jogo do fim de semana na Itália colocará frente a frente duas equipes que lutam por uma vaga na próxima Champions, no domingo: Roma (4ª) e Juventus (5ª), que vem de mais uma grande decepção após ser eliminada nos playoffs de acesso às oitavas de final da principal competição europeia pelo Galatasaray, da Turquia.

A Atalanta, única equipe italiana que avançou às oitavas, não pode deixar de lado o campeonato nacional antes de visitar o Sassuolo (9º), se quiser voltar às competições europeias na próxima temporada.

--- Programação da 27ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

(16h45) Parma - Cagliari

Sábado, 28 de fevereiro

(11h00) Como - Lecce

(14h00) Hellas Verona - Napoli

(16h45) Inter - Genoa

Domingo, 1º de março

(08h30) Cremonese - Milan

(11h00) Sassuolo - Atalanta

(14h00) Torino - Lazio

(16h45) Roma - Juventus

Segunda-feira, 2 de março

(14h30) Pisa - Bologna

(16h45) Udinese - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 64 26 21 1 4 62 21 41

2. Milan 54 26 15 9 2 41 20 21

3. Napoli 50 26 15 5 6 39 27 12

4. Roma 50 26 16 2 8 34 16 18

5. Juventus 46 26 13 7 6 43 25 18

6. Como 45 26 12 9 5 41 19 22

7. Atalanta 45 26 12 9 5 36 22 14

8. Bologna 36 26 10 6 10 35 32 3

9. Sassuolo 35 26 10 5 11 32 35 -3

10. Lazio 34 26 8 10 8 26 25 1

11. Udinese 32 26 9 5 12 28 39 -11

12. Parma 32 26 8 8 10 19 31 -12

13. Cagliari 29 26 7 8 11 28 35 -7

14. Genoa 27 26 6 9 11 32 37 -5

15. Torino 27 26 7 6 13 25 47 -22

16. Fiorentina 24 26 5 9 12 30 39 -9

17. Cremonese 24 26 5 9 12 21 36 -15

18. Lecce 24 26 6 6 14 17 33 -16

19. Pisa 15 26 1 12 13 20 43 -23

20. Hellas Verona 15 26 2 9 15 19 46 -27

