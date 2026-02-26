Assine
Líder do Italiano, Inter recebe Genoa para virar a página da eliminação na Champions

TD
Terry DALEY
Repórter
26/02/2026 21:44

Após a eliminação na Liga dos Campeões para o modesto time norueguês Bodo/Glimt, a Inter de Milão, vice-campeã europeia em 2025, quer virar a página dessa decepção e somar três pontos contra o Genoa no próximo sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano, para ficar mais próxima do 'Scudetto'.

Líder com dez pontos de vantagem sobre o Milan (2º), a Inter é claramente favorita jogando em casa contra o 14º colocado.

A eliminação com 5 a 2 no placar agregado contra o Bodo/Glimt levantou questionamentos não apenas sobre a temporada de estreia de Cristian Chivu à frente dos 'nerazzurri', mas também sobre o lugar da Itália no cenário do futebol europeu.

A ressaca dos jogos da Champions no meio da semana resultou na manchete lacônica que estampou nesta quinta-feira (26) o principal jornal esportivo do país, a Gazzetta dello Sport: "Sem desculpas".

O Milan também é favorito na visita à Cremonese (17ª) no domingo, mas o time 'rossonero' está em uma situação difícil na caça à Inter, sem poder descuidar do retrovisor, com Napoli (3º) e Roma (4ª) quatro pontos atrás.

O grande jogo do fim de semana na Itália colocará frente a frente duas equipes que lutam por uma vaga na próxima Champions, no domingo: Roma (4ª) e Juventus (5ª), que vem de mais uma grande decepção após ser eliminada nos playoffs de acesso às oitavas de final da principal competição europeia pelo Galatasaray, da Turquia.

A Atalanta, única equipe italiana que avançou às oitavas, não pode deixar de lado o campeonato nacional antes de visitar o Sassuolo (9º), se quiser voltar às competições europeias na próxima temporada.

--- Programação da 27ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 27 de fevereiro

   (16h45) Parma - Cagliari                            

  

   Sábado, 28 de fevereiro

   (11h00) Como - Lecce                                

   (14h00) Hellas Verona - Napoli                      

   (16h45) Inter - Genoa                                

  

   Domingo, 1º de março

   (08h30) Cremonese - Milan                           

   (11h00) Sassuolo - Atalanta                         

   (14h00) Torino - Lazio                              

   (16h45) Roma - Juventus                             

  

   Segunda-feira, 2 de março

   (14h30) Pisa - Bologna                              

   (16h45) Udinese - Fiorentina                        

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   64  26  21   1   4  62  21  41

    2. Milan                   54  26  15   9   2  41  20  21

    3. Napoli                  50  26  15   5   6  39  27  12

    4. Roma                    50  26  16   2   8  34  16  18

    5. Juventus                46  26  13   7   6  43  25  18

    6. Como                    45  26  12   9   5  41  19  22

    7. Atalanta                45  26  12   9   5  36  22  14

    8. Bologna                 36  26  10   6  10  35  32   3

    9. Sassuolo                35  26  10   5  11  32  35  -3

   10. Lazio                   34  26   8  10   8  26  25   1

   11. Udinese                 32  26   9   5  12  28  39 -11

   12. Parma                   32  26   8   8  10  19  31 -12

   13. Cagliari                29  26   7   8  11  28  35  -7

   14. Genoa                   27  26   6   9  11  32  37  -5

   15. Torino                  27  26   7   6  13  25  47 -22

   16. Fiorentina              24  26   5   9  12  30  39  -9

   17. Cremonese               24  26   5   9  12  21  36 -15

   18. Lecce                   24  26   6   6  14  17  33 -16

   19. Pisa                    15  26   1  12  13  20  43 -23

   20. Hellas Verona           15  26   2   9  15  19  46 -27

