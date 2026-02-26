Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Dortmund encara 'Klassiker' contra o Bayern como última chance de lutar pelo título alemão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 21:44

compartilhe

SIGA

O 'Klassiker' contra o líder Bayern de Munique no próximo sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, se apresenta como a última oportunidade para Borussia Dortmund de diminuir a diferença de oito pontos e manter vivas as esperanças de título.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Qualquer resultado que não seja a vitória no Signal Iduna Park praticamente deixaria o Bayern com a mão na taça, faltando 11 jogos para o fim do campeonato.

Após uma oscilação no final de janeiro (derrota por 2 a 1 para o Augsburg e empate em 2 a 2 contra o Hamburgo), o Gigante da Baviera se recuperou com três vitórias consecutivas.

Embora o Dortmund tenha aproveitado os dois tropeços do time de Munique para reduzir a diferença de 11 para seis pontos, a vantagem aumentou para oito pontos após o empate no último minuto contra o RB Leipzig na semana passada.

O time tem apenas uma derrota no campeonato, justamente para o Bayern no primeiro turno (2 a 1), mas agora não divide o calendário com nenhuma outra competição, após a eliminação na Liga dos Campeões na quarta-feira, com uma dolorosa e inesperada derrota em Bérgamo para a Atalanta (4 a 1, com 4 a 3 no placar agregado).

O outro time alemão ainda vivo na Champions, o Bayer Leverkusen (6º), receberá o Mainz (13º) no sábado precisando da vitória para continuar na disputa por uma vaga na próxima edição da principal competição europeia.

--- Programação da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 27 de fevereiro

   (16h30) Augsburg - Colônia                          

  

   Sábado, 28 de fevereiro

   (11h30) B. Mönchengladbach - Union Berlin           

           Hoffenheim - St Pauli                       

           Bayer Leverkusen - Mainz                    

           Werder Bremen - Heidenheim                  

   (14h30) Borussia Dortmund - Bayern de Munique       

  

   Domingo, 1º de março

   (11h30) Stuttgart - Wolfsburg                       

   (13h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg              

   (15h30) Hamburgo - RB Leipzig                       

  

   Classificação:                Pts   J   G   N   P  bp  bc dif

    1. Bayern de Munique       60  23  19   3   1  85  21  64

    2. Borussia Dortmund       52  23  15   7   1  49  22  27

    3. Hoffenheim              46  23  14   4   5  49  30  19

    4. Stuttgart               43  23  13   4   6  44  32  12

    5. RB Leipzig              41  23  12   5   6  44  32  12

    6. Bayer Leverkusen        39  22  12   3   7  43  28  15

    7. Freiburg                33  23   9   6   8  34  37  -3

    8. Eintracht Frankfurt     31  23   8   7   8  46  49  -3

    9. Union Berlin            28  23   7   7   9  29  37  -8

   10. Augsburg                28  23   8   4  11  28  41 -13

   11. Hamburgo                26  22   6   8   8  25  32  -7

   12. Colônia                 24  23   6   6  11  33  39  -6

   13. Mainz                   22  23   5   7  11  26  38 -12

   14. B. Mönchengladbach      22  23   5   7  11  26  39 -13

   15. Wolfsburg               20  23   5   5  13  33  49 -16

   16. St Pauli                20  23   5   5  13  22  40 -18

   17. Werder Bremen           19  23   4   7  12  23  44 -21

   18. Heidenheim              14  23   3   5  15  22  51 -29

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bds/iga/dr/cb

Tópicos relacionados:

fbl ger

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay