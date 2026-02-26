Dortmund encara 'Klassiker' contra o Bayern como última chance de lutar pelo título alemão
O 'Klassiker' contra o líder Bayern de Munique no próximo sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, se apresenta como a última oportunidade para Borussia Dortmund de diminuir a diferença de oito pontos e manter vivas as esperanças de título.
Qualquer resultado que não seja a vitória no Signal Iduna Park praticamente deixaria o Bayern com a mão na taça, faltando 11 jogos para o fim do campeonato.
Após uma oscilação no final de janeiro (derrota por 2 a 1 para o Augsburg e empate em 2 a 2 contra o Hamburgo), o Gigante da Baviera se recuperou com três vitórias consecutivas.
Embora o Dortmund tenha aproveitado os dois tropeços do time de Munique para reduzir a diferença de 11 para seis pontos, a vantagem aumentou para oito pontos após o empate no último minuto contra o RB Leipzig na semana passada.
O time tem apenas uma derrota no campeonato, justamente para o Bayern no primeiro turno (2 a 1), mas agora não divide o calendário com nenhuma outra competição, após a eliminação na Liga dos Campeões na quarta-feira, com uma dolorosa e inesperada derrota em Bérgamo para a Atalanta (4 a 1, com 4 a 3 no placar agregado).
O outro time alemão ainda vivo na Champions, o Bayer Leverkusen (6º), receberá o Mainz (13º) no sábado precisando da vitória para continuar na disputa por uma vaga na próxima edição da principal competição europeia.
--- Programação da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 27 de fevereiro
(16h30) Augsburg - Colônia
Sábado, 28 de fevereiro
(11h30) B. Mönchengladbach - Union Berlin
Hoffenheim - St Pauli
Bayer Leverkusen - Mainz
Werder Bremen - Heidenheim
(14h30) Borussia Dortmund - Bayern de Munique
Domingo, 1º de março
(11h30) Stuttgart - Wolfsburg
(13h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg
(15h30) Hamburgo - RB Leipzig
Classificação: Pts J G N P bp bc dif
1. Bayern de Munique 60 23 19 3 1 85 21 64
2. Borussia Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27
3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19
4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12
5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12
6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15
7. Freiburg 33 23 9 6 8 34 37 -3
8. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 46 49 -3
9. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8
10. Augsburg 28 23 8 4 11 28 41 -13
11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7
12. Colônia 24 23 6 6 11 33 39 -6
13. Mainz 22 23 5 7 11 26 38 -12
14. B. Mönchengladbach 22 23 5 7 11 26 39 -13
15. Wolfsburg 20 23 5 5 13 33 49 -16
16. St Pauli 20 23 5 5 13 22 40 -18
17. Werder Bremen 19 23 4 7 12 23 44 -21
18. Heidenheim 14 23 3 5 15 22 51 -29
