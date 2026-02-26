Dortmund encara 'Klassiker' contra o Bayern como última chance de lutar pelo título alemão

O 'Klassiker' contra o líder Bayern de Munique no próximo sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, se apresenta como a última oportunidade para Borussia Dortmund de diminuir a diferença de oito pontos e manter vivas as esperanças de título.

Qualquer resultado que não seja a vitória no Signal Iduna Park praticamente deixaria o Bayern com a mão na taça, faltando 11 jogos para o fim do campeonato.

Após uma oscilação no final de janeiro (derrota por 2 a 1 para o Augsburg e empate em 2 a 2 contra o Hamburgo), o Gigante da Baviera se recuperou com três vitórias consecutivas.

Embora o Dortmund tenha aproveitado os dois tropeços do time de Munique para reduzir a diferença de 11 para seis pontos, a vantagem aumentou para oito pontos após o empate no último minuto contra o RB Leipzig na semana passada.

O time tem apenas uma derrota no campeonato, justamente para o Bayern no primeiro turno (2 a 1), mas agora não divide o calendário com nenhuma outra competição, após a eliminação na Liga dos Campeões na quarta-feira, com uma dolorosa e inesperada derrota em Bérgamo para a Atalanta (4 a 1, com 4 a 3 no placar agregado).

O outro time alemão ainda vivo na Champions, o Bayer Leverkusen (6º), receberá o Mainz (13º) no sábado precisando da vitória para continuar na disputa por uma vaga na próxima edição da principal competição europeia.

--- Programação da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

(16h30) Augsburg - Colônia

Sábado, 28 de fevereiro

(11h30) B. Mönchengladbach - Union Berlin

Hoffenheim - St Pauli

Bayer Leverkusen - Mainz

Werder Bremen - Heidenheim

(14h30) Borussia Dortmund - Bayern de Munique

Domingo, 1º de março

(11h30) Stuttgart - Wolfsburg

(13h30) Eintracht Frankfurt - Freiburg

(15h30) Hamburgo - RB Leipzig

Classificação: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern de Munique 60 23 19 3 1 85 21 64

2. Borussia Dortmund 52 23 15 7 1 49 22 27

3. Hoffenheim 46 23 14 4 5 49 30 19

4. Stuttgart 43 23 13 4 6 44 32 12

5. RB Leipzig 41 23 12 5 6 44 32 12

6. Bayer Leverkusen 39 22 12 3 7 43 28 15

7. Freiburg 33 23 9 6 8 34 37 -3

8. Eintracht Frankfurt 31 23 8 7 8 46 49 -3

9. Union Berlin 28 23 7 7 9 29 37 -8

10. Augsburg 28 23 8 4 11 28 41 -13

11. Hamburgo 26 22 6 8 8 25 32 -7

12. Colônia 24 23 6 6 11 33 39 -6

13. Mainz 22 23 5 7 11 26 38 -12

14. B. Mönchengladbach 22 23 5 7 11 26 39 -13

15. Wolfsburg 20 23 5 5 13 33 49 -16

16. St Pauli 20 23 5 5 13 22 40 -18

17. Werder Bremen 19 23 4 7 12 23 44 -21

18. Heidenheim 14 23 3 5 15 22 51 -29

bds/iga/dr/cb