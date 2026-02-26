Assine
Internacional

De clássico em clássico, Arsenal busca confirmar sucesso de sua 'terapia de grupo'

26/02/2026 21:32

O método deu certo no último fim de semana, com uma vitória por 4 a 1 sobre o Tottenham, e agora o Arsenal, líder do Campeonato Inglês, encara o outro grande clássico londrino contra o Chelsea no Emirates Stadium, no próximo domingo, pela 28ª rodada, buscando confirmar sua recuperação.

Antes da vitória sobre os 'Spurs', os 'Gunners' pareciam mostrar sinais de vulnerabilidade, após uma sequência de dois empates (contra Brentford e Wolverhampton).

Isso levou a equipe a uma discussão em grupo na qual os jogadores puderam desabafar, compartilhar seus sentimentos e expor o que não estava funcionando ultimamente, como revelado pelo atacante sueco Viktor Gyökeres, autor de dois dos gols contra o Tottenham.

"É bom dizer o que você sente. A maioria de nós conversou sobre isso. Assim, pudemos descobrir como cada um se sentia e entender melhor esses sentimentos. Quando você conversa assim, como grupo, o time se fortalece. É importante, principalmente se for feito com sinceridade", explicou o atacante sueco.

O técnico Mikel Arteta também falou sobre esse momento recente de união.

"Somos de nacionalidades diferentes, com sensibilidades diferentes. Há momentos em que é bom fazer algo para unir o grupo", observou.

O Arsenal, que não conquista o título inglês desde 2004, sente há meses que este pode ser o seu ano, tanto na Inglaterra quanto na Europa, depois de terminar a primeira fase da Liga dos Campeões na liderança, com uma campanha perfeita de oito vitórias em oito jogos.

No Campeonato Inglês, o Arsenal encara esta 28ª rodada com uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o Manchester City, que no sábado visita o Leeds (15º), enquanto sua vantagem é de dez pontos sobre o terceiro colocado, o Aston Villa, que será o primeiro a entrar em campo, na sexta-feira, contra o lanterna Wolverhampton.

- Queda de ritmo -

Foi justamente o Wolverhampton, com o empate contra o Arsenal na semana passada, que provocou essa "terapia de grupo" no vestiário do Emirates Stadium.

"É sempre difícil quando se tem um resultado como o que tivemos contra os 'Wolves', mas o importante é como se lida com isso", comemorou Gyökeres após a vitória sobre o Tottenham.

"Agora estamos prontos para o Chelsea", prometeu o atacante.

Já os 'Blues' vão para o clássico com mais perguntas do que respostas, após os dois últimos empates em casa contra o Leeds e Burnley.

O time de Stamford Bridge ocupa a quinta colocação, a três pontos do Manchester United (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Champions e no domingo receberá o Crystal Palace (13º).

--- Programação da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 27 de fevereiro

   (17h00) Wolverhampton - Aston Villa                 

  

   Sábado, 28 de fevereiro

   (09h30) Bournemouth - Sunderland                

   (12h00) Newcastle - Everton                         

           Burnley - Brentford                         

           Liverpool - West Ham                        

   (14h30) Leeds - Manchester City                     

  

   Domingo, 1º de março

   (11h00) Fulham - Tottenham                          

           Manchester United - Crystal Palace          

           Brighton - Nottingham                       

   (13h30) Arsenal - Chelsea                           

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 61  28  18   7   3  56  21  35

    2. Manchester City         56  27  17   5   5  56  25  31

    3. Aston Villa             51  27  15   6   6  38  28  10

    4. Manchester United       48  27  13   9   5  48  37  11

    5. Chelsea                 45  27  12   9   6  48  31  17

    6. Liverpool               45  27  13   6   8  42  35   7

    7. Brentford               40  27  12   4  11  40  37   3

    8. Bournemouth             38  27   9  11   7  43  45  -2

    9. Everton                 37  27  10   7  10  29  31  -2

   10. Fulham                  37  27  11   4  12  38  41  -3

   11. Newcastle               36  27  10   6  11  38  39  -1

   12. Sunderland              36  27   9   9   9  28  33  -5

   13. Crystal Palace          35  27   9   8  10  29  32  -3

   14. Brighton                34  27   8  10   9  36  34   2

   15. Leeds                   31  27   7  10  10  37  46  -9

   16. Tottenham               29  27   7   8  12  37  41  -4

   17. Nottingham              27  27   7   6  14  25  39 -14

   18. West Ham                25  27   6   7  14  32  49 -17

   19. Burnley                 19  27   4   7  16  29  52 -23

   20. Wolverhampton           10  28   1   7  20  18  51 -33

overflay