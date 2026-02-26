De clássico em clássico, Arsenal busca confirmar sucesso de sua 'terapia de grupo'
O método deu certo no último fim de semana, com uma vitória por 4 a 1 sobre o Tottenham, e agora o Arsenal, líder do Campeonato Inglês, encara o outro grande clássico londrino contra o Chelsea no Emirates Stadium, no próximo domingo, pela 28ª rodada, buscando confirmar sua recuperação.
Antes da vitória sobre os 'Spurs', os 'Gunners' pareciam mostrar sinais de vulnerabilidade, após uma sequência de dois empates (contra Brentford e Wolverhampton).
Isso levou a equipe a uma discussão em grupo na qual os jogadores puderam desabafar, compartilhar seus sentimentos e expor o que não estava funcionando ultimamente, como revelado pelo atacante sueco Viktor Gyökeres, autor de dois dos gols contra o Tottenham.
"É bom dizer o que você sente. A maioria de nós conversou sobre isso. Assim, pudemos descobrir como cada um se sentia e entender melhor esses sentimentos. Quando você conversa assim, como grupo, o time se fortalece. É importante, principalmente se for feito com sinceridade", explicou o atacante sueco.
O técnico Mikel Arteta também falou sobre esse momento recente de união.
"Somos de nacionalidades diferentes, com sensibilidades diferentes. Há momentos em que é bom fazer algo para unir o grupo", observou.
O Arsenal, que não conquista o título inglês desde 2004, sente há meses que este pode ser o seu ano, tanto na Inglaterra quanto na Europa, depois de terminar a primeira fase da Liga dos Campeões na liderança, com uma campanha perfeita de oito vitórias em oito jogos.
No Campeonato Inglês, o Arsenal encara esta 28ª rodada com uma vantagem de cinco pontos sobre o segundo colocado, o Manchester City, que no sábado visita o Leeds (15º), enquanto sua vantagem é de dez pontos sobre o terceiro colocado, o Aston Villa, que será o primeiro a entrar em campo, na sexta-feira, contra o lanterna Wolverhampton.
- Queda de ritmo -
Foi justamente o Wolverhampton, com o empate contra o Arsenal na semana passada, que provocou essa "terapia de grupo" no vestiário do Emirates Stadium.
"É sempre difícil quando se tem um resultado como o que tivemos contra os 'Wolves', mas o importante é como se lida com isso", comemorou Gyökeres após a vitória sobre o Tottenham.
"Agora estamos prontos para o Chelsea", prometeu o atacante.
Já os 'Blues' vão para o clássico com mais perguntas do que respostas, após os dois últimos empates em casa contra o Leeds e Burnley.
O time de Stamford Bridge ocupa a quinta colocação, a três pontos do Manchester United (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Champions e no domingo receberá o Crystal Palace (13º).
--- Programação da 28ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
Sexta-feira, 27 de fevereiro
(17h00) Wolverhampton - Aston Villa
Sábado, 28 de fevereiro
(09h30) Bournemouth - Sunderland
(12h00) Newcastle - Everton
Burnley - Brentford
Liverpool - West Ham
(14h30) Leeds - Manchester City
Domingo, 1º de março
(11h00) Fulham - Tottenham
Manchester United - Crystal Palace
Brighton - Nottingham
(13h30) Arsenal - Chelsea
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 61 28 18 7 3 56 21 35
2. Manchester City 56 27 17 5 5 56 25 31
3. Aston Villa 51 27 15 6 6 38 28 10
4. Manchester United 48 27 13 9 5 48 37 11
5. Chelsea 45 27 12 9 6 48 31 17
6. Liverpool 45 27 13 6 8 42 35 7
7. Brentford 40 27 12 4 11 40 37 3
8. Bournemouth 38 27 9 11 7 43 45 -2
9. Everton 37 27 10 7 10 29 31 -2
10. Fulham 37 27 11 4 12 38 41 -3
11. Newcastle 36 27 10 6 11 38 39 -1
12. Sunderland 36 27 9 9 9 28 33 -5
13. Crystal Palace 35 27 9 8 10 29 32 -3
14. Brighton 34 27 8 10 9 36 34 2
15. Leeds 31 27 7 10 10 37 46 -9
16. Tottenham 29 27 7 8 12 37 41 -4
17. Nottingham 27 27 7 6 14 25 39 -14
18. West Ham 25 27 6 7 14 32 49 -17
19. Burnley 19 27 4 7 16 29 52 -23
20. Wolverhampton 10 28 1 7 20 18 51 -33
