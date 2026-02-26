Assine
PSG segue vivo na Champions, mas com aura de campeão cada vez mais diluída

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 21:32

O Paris Saint-Germain, que se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões após um mata-mata apertado com o Monaco (vitória por 3 a 2 e empate em 2 a 2), não é mais o favorito para manter o título continental depois de suas recentes atuações, embora ainda tenha tempo para mudar as coisas.

Baixa intensidade, erros de passe e problemas nas finalizações: a atuação no primeiro tempo contra os monegascos, no Parque dos Príncipes, foi uma das piores da equipe nesta temporada. E isso apesar da importância do confronto, após a suada vitória por 3 a 2 no jogo de ida.

Até agora em 2026, o PSG teve outros jogos decepcionantes, como as derrotas para o Sporting em Lisboa e para o Rennes (Campeonato Francês), ou o empate contra o Newcastle.

Para encontrar uma explicação para esse retrocesso, talvez seja preciso voltar às curtas três semanas de férias que os jogadores tiveram desde a derrota na final da Copa do Mundo de Clubes em meados de julho e o título na Supercopa da Uefa em agosto contra o Tottenham.

As lesões de vários jogadores importantes (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Marquinhos) podem ser interpretadas como consequência do acúmulo de jogos e da falta de descanso, e também fizeram com que o técnico Luis Enrique não conseguisse rodar o elenco de forma a atingir o pico físico para a fase decisiva da temporada.

"É uma temporada atípica. Tivemos muitas lesões, por isso é importante ter todo o elenco à disposição", enfatizou o treinador espanhol, que, no entanto, ressaltou: "No nosso caso, isso não é desculpa".

Isso porque o próprio Luis Enrique havia estabelecido um padrão elevado ao expressar o desejo de que o reinado do PSG se prolongasse, tal como aconteceu no passado com o Milan sob o comando de Arrigo Sacchi ou com o Barcelona de Pep Guardiola.

Os títulos da Supercopa da Uefa, da Copa Intercontinental e da Supercopa da França, todos conquistados após jogos emocionantes, demonstraram a personalidade da equipe. Mas será isso suficiente contra Barcelona ou Chelsea, seus dois possíveis adversários nas oitavas de final da Champions?

Por enquanto, a visita ao Le Havre (13º) no próximo sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, parece promissora para recuperar a moral e consolidar a liderança na tabela.

Para o vice-líder Lens, o jogo fora de casa contra o Strasbourg (7º) no dia anterior representa perigos muito maiores. Os time vem de uma derrota para o Monaco (3 a 2), enquanto os adversários mostraram seu potencial ao encerrar a sequência de vitórias do Lyon (3 a 1).

O Lyon (3º), por sua vez, vai fechar a rodada no domingo visitando o Olympique de Marselha (5º), enquanto Antoine Kombouaré fará sua estreia como técnico do Paris FC contra o Nice.

Com o quarto maior orçamento do futebol francês, o Paris FC, propriedade da família Arnault e da Red Bull, tem como objetivo algo mais do que o 15º lugar que ocupa atualmente, seis pontos acima da zona de rebaixamento.

--- Programação da 24ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   Sexta-feira, 27 de fevereiro

   (16h45) Strasbourg - Lens                           

  

   Sábado, 28 de fevereiro

   (13h00) Rennes - Toulouse                           

   (15h00) Monaco - Angers                             

   (17h05) Le Havre - PSG                              

  

   Domingo, 1º de março

   (11h00) Paris FC - Nice                  

   (13h15) Lille - Nantes                              

           Lorient - Auxerre                           

           Metz - Brest                                

   (16h45) Olympique de Marselha - Lyon                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     54  23  17   3   3  52  19  33

    2. Lens                    52  23  17   1   5  44  20  24

    3. Lyon                    45  23  14   3   6  37  23  14

    4. Olympique de Marselha   40  23  12   4   7  48  31  17

    5. Lille                   37  23  11   4   8  36  31   5

    6. Rennes                  37  23  10   7   6  37  35   2

    7. Strasbourg              34  23  10   4   9  39  30   9

    8. Monaco                  34  23  10   4   9  38  36   2

    9. Lorient                 32  23   8   8   7  32  36  -4

   10. Toulouse                31  23   8   7   8  33  27   6

   11. Brest                   30  23   8   6   9  31  34  -3

   12. Angers                  29  23   8   5  10  22  28  -6

   13. Le Havre                26  23   6   8   9  20  29  -9

   14. Nice                    24  23   6   6  11  30  43 -13

   15. Paris FC                23  23   5   8  10  27  40 -13

   16. Auxerre                 17  23   4   5  14  17  33 -16

   17. Nantes                  17  23   4   5  14  22  40 -18

   18. Metz                    13  23   3   4  16  22  52 -30

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bap-ali/iga/dr/cb

Tópicos relacionados:

fbl fra

