PSG segue vivo na Champions, mas com aura de campeão cada vez mais diluída

O Paris Saint-Germain, que se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões após um mata-mata apertado com o Monaco (vitória por 3 a 2 e empate em 2 a 2), não é mais o favorito para manter o título continental depois de suas recentes atuações, embora ainda tenha tempo para mudar as coisas.

Baixa intensidade, erros de passe e problemas nas finalizações: a atuação no primeiro tempo contra os monegascos, no Parque dos Príncipes, foi uma das piores da equipe nesta temporada. E isso apesar da importância do confronto, após a suada vitória por 3 a 2 no jogo de ida.

Até agora em 2026, o PSG teve outros jogos decepcionantes, como as derrotas para o Sporting em Lisboa e para o Rennes (Campeonato Francês), ou o empate contra o Newcastle.

Para encontrar uma explicação para esse retrocesso, talvez seja preciso voltar às curtas três semanas de férias que os jogadores tiveram desde a derrota na final da Copa do Mundo de Clubes em meados de julho e o título na Supercopa da Uefa em agosto contra o Tottenham.

As lesões de vários jogadores importantes (Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Marquinhos) podem ser interpretadas como consequência do acúmulo de jogos e da falta de descanso, e também fizeram com que o técnico Luis Enrique não conseguisse rodar o elenco de forma a atingir o pico físico para a fase decisiva da temporada.

"É uma temporada atípica. Tivemos muitas lesões, por isso é importante ter todo o elenco à disposição", enfatizou o treinador espanhol, que, no entanto, ressaltou: "No nosso caso, isso não é desculpa".

Isso porque o próprio Luis Enrique havia estabelecido um padrão elevado ao expressar o desejo de que o reinado do PSG se prolongasse, tal como aconteceu no passado com o Milan sob o comando de Arrigo Sacchi ou com o Barcelona de Pep Guardiola.

Os títulos da Supercopa da Uefa, da Copa Intercontinental e da Supercopa da França, todos conquistados após jogos emocionantes, demonstraram a personalidade da equipe. Mas será isso suficiente contra Barcelona ou Chelsea, seus dois possíveis adversários nas oitavas de final da Champions?

Por enquanto, a visita ao Le Havre (13º) no próximo sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Francês, parece promissora para recuperar a moral e consolidar a liderança na tabela.

Para o vice-líder Lens, o jogo fora de casa contra o Strasbourg (7º) no dia anterior representa perigos muito maiores. Os time vem de uma derrota para o Monaco (3 a 2), enquanto os adversários mostraram seu potencial ao encerrar a sequência de vitórias do Lyon (3 a 1).

O Lyon (3º), por sua vez, vai fechar a rodada no domingo visitando o Olympique de Marselha (5º), enquanto Antoine Kombouaré fará sua estreia como técnico do Paris FC contra o Nice.

Com o quarto maior orçamento do futebol francês, o Paris FC, propriedade da família Arnault e da Red Bull, tem como objetivo algo mais do que o 15º lugar que ocupa atualmente, seis pontos acima da zona de rebaixamento.

--- Programação da 24ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

Sexta-feira, 27 de fevereiro

(16h45) Strasbourg - Lens

Sábado, 28 de fevereiro

(13h00) Rennes - Toulouse

(15h00) Monaco - Angers

(17h05) Le Havre - PSG

Domingo, 1º de março

(11h00) Paris FC - Nice

(13h15) Lille - Nantes

Lorient - Auxerre

Metz - Brest

(16h45) Olympique de Marselha - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 54 23 17 3 3 52 19 33

2. Lens 52 23 17 1 5 44 20 24

3. Lyon 45 23 14 3 6 37 23 14

4. Olympique de Marselha 40 23 12 4 7 48 31 17

5. Lille 37 23 11 4 8 36 31 5

6. Rennes 37 23 10 7 6 37 35 2

7. Strasbourg 34 23 10 4 9 39 30 9

8. Monaco 34 23 10 4 9 38 36 2

9. Lorient 32 23 8 8 7 32 36 -4

10. Toulouse 31 23 8 7 8 33 27 6

11. Brest 30 23 8 6 9 31 34 -3

12. Angers 29 23 8 5 10 22 28 -6

13. Le Havre 26 23 6 8 9 20 29 -9

14. Nice 24 23 6 6 11 30 43 -13

15. Paris FC 23 23 5 8 10 27 40 -13

16. Auxerre 17 23 4 5 14 17 33 -16

17. Nantes 17 23 4 5 14 22 40 -18

18. Metz 13 23 3 4 16 22 52 -30

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bap-ali/iga/dr/cb