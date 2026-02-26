Wall Street fecha em baixa apesar de resultados da Nvidia

Os resultados trimestrais recorde da Nvidia não conseguirem dissipar a preocupação do mercado com a inteligência artificial (IA), e Wall Street fechou em baixa nesta quinta-feira (26).

O índice Nasdaq caiu 1,18% e o S&P 500 fechou em baixa de 0,54%. Já o Dow Jones avançou 0,03%.

O mercado aguardava com expectativa os resultados da Nvidia, que reportou ontem uma receita recorde de US$ 68,1 bilhões, 73% maior do que um ano atrás. Mas, mesmo com os bons resultados, "os investidores sentiram que as previsões não foram suficientes ou não dissiparam suas preocupações com a IA", disse à AFP Jack Ablin, da Cresset.

A ação da Nvidia caiu hoje 5,46%, aos US$ 184,89, o que representa uma perda aproximada de US$ 200 bilhões em valor de mercado. Segundo Ablin, o investidor "teme que os gastos em massa" com o desenvolvimento da IA "desacelerem, o que afetaria todos os participantes da cadeia", a começar pela Nvidia, cujos processadores gráficos continuam sendo os mais procurados.

Ablin indicou que, no momento, o movimento no mercado americano "é impulsionado simplesmente pelo medo e pela emoção". Para ele, os setores mais tradicionais são os que estão resistindo melhor, o que explica o comportamento do índice Dow Jones e o do Russell 2000, que reúne 2.000 pequenas e médias empresas.

