Celta e Nottingham Forest avançam na Liga Europa; Celtic e Estrela Vermelha eliminados
compartilheSIGA
Não houve grandes surpresas nos jogos de volta do playoff de acesso às oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (26), com Celta de Vigo e Nottingham Forest terminando o trabalho que haviam iniciado na semana passada e conseguindo a classificação, mas com as eliminações dos tradicionais Celtic e Estrela Vermelha.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Celta havia vencido o PAOK por 2 a 1 no jogo de ida na Grécia e, no estádio Abanca Balaídos, conseguiu uma nova vitória pelo placar mínimo, com Williot Swedberg marcando o único gol da partida (63').
O Forest também venceu como visitante na ida (3 a 0), mas teve problemas contra o Fenerbahçe em casa e acabou derrotado por 2 a 1, resultado que não foi suficiente para classificar o time turco.
Pagando o preço pelo relaxamento excessivo, os ingleses quase colocaram tudo a perder quando viram os visitantes abrirem 2 a 0 no placar, mas o gol de Callum Hudson-Odoi fez a torcida respirar aliviada no City Ground.
Já o tradicional Celtic, campeão europeu nos anos 1960, venceu o Stuttgart na Alemanha por 1 a 0, mas precisava de mais gols para reverter a derrota por 4 a 1 no jogo de ida na Escócia.
Por sua vez, o Lille, que havia sido derrotado em casa por 1 a 0 na semana passada, conseguiu a virada na prorrogação em sua visita ao Estrela Vermelha, outro clube que já conquistou o continente (1991).
Bologna, Ferencvaros, Panathinaikos e Genk completaram a lista de classificados para as oitavas da Liga Europa.
Na Liga Conferência, que também teve os jogos de volta dos playoffs disputados nesta quinta-feira, o duelo mais marcante aconteceu em Florença, onde a Fiorentina escapou por pouco do desastre antes de eliminar o Jagiellonia Bialystok na prorrogação.
Na ida, a 'Viola' havia vencido por 3 a 0 na Polônia, mas o Jagiellonia conseguiu o mesmo resultado nos 90 minutos, forçando os 30 minutos de tempo extra.
Apesar do susto, o time italiano, apenas o 16º colocado na Serie A, reagiu com dois gols e conseguiu contornar a situação mesmo com a derrota final por 4 a 2, avançando assim às oitavas de final da terceira competição em importância da Uefa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
dr/ag/cb/rpr