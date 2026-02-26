Forte explosão é ouvida na capital do Afeganistão

Uma forte explosão sacudiu Cabul nas primeiras horas desta sexta-feira (27, data local), pouco depois de o governo talibã anunciar que lançou uma ofensiva contra o Paquistão na fronteira, relataram jornalistas da AFP presentes na capital afegã.

A explosão foi ouvida após a passagem de pelo menos um avião de combate sobre a cidade e foi seguida por várias rajadas de tiros, informou a equipe da AFP.

As relações entre esses países vizinhos na Ásia se deterioraram gravemente nos últimos meses.

