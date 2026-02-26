Mercado petroleiro acompanha diálogos EUA-Irã com cautela

Os preços do petróleo fecharam em leve queda nesta quinta-feira (26), depois que os operadores reagiram sem entusiasmo ao encerramento de uma nova rodada de diálogos entre Washington e Teerã.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em abril fechou em queda de 0,14%, a 70,75 dólares.

Seu equivalente dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega no mesmo mês, recuou 0,32%, a 65,21 dólares.

"O mercado reagiu com altos e baixos durante todo o dia às negociações entre os dois países", disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Após uma queda no início da sessão, os preços subiram mais de 2% antes voltarem a recuar.

As conversas indiretas entre os Estados Unidos e o Irã tiveram "progressos significativos", disse o chanceler de Omã (país mediador), Badr Al Busaidi. Uma nova rodada de diálogos está prevista para a próxima semana.

Mas "as possibilidades de um acordo são poucas, razão pela qual o risco geopolítico continua elevado", assegurou à AFP Homayoun Falakshahi, da Kpler.

De acordo com Kilduff, o prêmio de risco imposto pelo mercado se situa na ordem de 10 dólares o barril.

Um ataque em larga escala dos Estados Unidos ao Irã causaria "um forte aumento das cotações", acima dos 80 dólares, detalhou Falakshahi.

"Um simples acordo por parte do governo americano" poderia desinflar os preços, acrescentou Kilduff.

