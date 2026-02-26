Benfica reafirma que Prestianni 'não é racista'

O Benfica reafirmou nesta quinta-feira (26) que Gianluca Prestianni "não é racista", depois de o atacante argentino ter sido acusado na semana passada por Vinícius Júnior durante um jogo da Liga dos Campeões.

Em comunicado, o time de Lisboa "desmente de forma categórica que o jogador Prestianni tenha comunicado ao plantel ou à estrutura do clube ter proferido um insulto racista".

O Benfica lamentou "a dimensão e as consequências" em torno do assunto, mas reafirmou seu apoio a Prestianni: "não é racista".

No jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Champions, na terça-feira da semana passada, Vini Jr. relatou ao árbitro que Prestianni o havia chamado de "macaco", e o jogo, que o Real Madrid venceu por 1 a 0 com um gol do próprio atacante brasileiro, foi interrompido por cerca de dez minutos.

O jogador do Benfica negou posteriormente ter proferido um insulto racista e acredita que Vinícius "interpretou mal" o que ouviu.

Prestianni, suspenso provisoriamente pela Uefa, não disputou o jogo de volta na quarta-feira, no estádio Santiago Bernabéu, que terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1 e a eliminação do Benfica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lf/dr/ma/cb/am