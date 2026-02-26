Assine
Diálogo entre Irã e EUA teve 'progressos significativos', diz chanceler de Omã

AFP
AFP
26/02/2026 16:16

Negociadores dos Estados Unidos e do Irã encerraram, nesta quinta-feira (26), sua terceira rodada de diálogos com "progressos significativos", disse o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Al Busaidi, e os contatos serão retomados na próxima semana na Áustria.

"Terminamos o dia com progressos significativos na negociação entre Estados Unidos e Irã", afirmou Al Busaidi na rede X, acrescentando que "as discussões em nível técnico vão ocorrer na próxima semana em Viena".

