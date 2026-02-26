Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

TAS suspende atleta etíope Diribe Welteji por dois anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 16:16

compartilhe

SIGA

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) suspendeu nesta quinta-feira (26) a atleta etíope Diribe Welteji, vice-campeã mundial dos 1.500 metros em 2023, por violar o regulamento antidoping.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A suspensão, de dois anos, é retroativa e passa a contar a partir do dia 8 de julho de 2025, explicou o TAS em comunicado.

O tribunal havia decidido suspender Welteji provisoriamente em setembro, antes do Mundial de Tóquio, a pedido da unidade antidoping da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics), até que o caso fosse examinado a fundo.

A atleta etíope de 23 anos, que conquistou a medalha de prata nos 1.500 metros no Campeonato Mundial de Atletismo de Budapeste de 2023, foi acusada no dia 21 de maio de 2025 pela Agência Antidoping da Etiópia de se recusar, sem justificativa, a fornecer uma amostra durante um teste fora de competição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ah/hpa/dr/ma/cb/am

Tópicos relacionados:

atlet atletismo doping eth tas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay