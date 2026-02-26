TAS suspende atleta etíope Diribe Welteji por dois anos

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) suspendeu nesta quinta-feira (26) a atleta etíope Diribe Welteji, vice-campeã mundial dos 1.500 metros em 2023, por violar o regulamento antidoping.

A suspensão, de dois anos, é retroativa e passa a contar a partir do dia 8 de julho de 2025, explicou o TAS em comunicado.

O tribunal havia decidido suspender Welteji provisoriamente em setembro, antes do Mundial de Tóquio, a pedido da unidade antidoping da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics), até que o caso fosse examinado a fundo.

A atleta etíope de 23 anos, que conquistou a medalha de prata nos 1.500 metros no Campeonato Mundial de Atletismo de Budapeste de 2023, foi acusada no dia 21 de maio de 2025 pela Agência Antidoping da Etiópia de se recusar, sem justificativa, a fornecer uma amostra durante um teste fora de competição.

