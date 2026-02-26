Etapa do Mundial de Saltos Ornamentais no México é cancelada por restrições de segurança

A segunda etapa do Mundial de Saltos Ornamentais de 2026, que seria realizada em março em Zapopan, no estado de Jalisco, no México, foi cancelada pela Federação Internacional de Esportes Aquáticos (World Aquatics) para evitar colocar os atletas em risco após os atos de violência ocorridos no país.

"Esta decisão segue as restrições de viagem impostas por algumas embaixadas internacionais e uma avaliação geral dos alertas de viagem que limitam ou desaconselham viagens ao México e, consequentemente, não autorizam a participação de suas seleções nacionais", afirmou a World Aquatics em comunicado divulgado nesta quinta-feira (26).

"A segurança e a participação de todos os atletas continuam sendo uma prioridade", observou a entidade, deixando em aberto a possibilidade de sediar novamente o Mundial de Saltos Ornamentais em Zapopan, perto de Guadalajara, no futuro.

A World Aquatics decidiu cancelar a competição, que estava programada para acontecer entre 5 e 8 de março, após consultar a Aquatics Mexico, a Federação Mexicana de Saltos Ornamentais e o Conselho Estadual de Desenvolvimento Esportivo de Jalisco, estado onde está localizado o Centro Aquático Pan-Americano, local onde o evento seria realizado.

Foi justamente no estado de Jalisco que, no domingo, após uma operação do Exército mexicano, foi morto o narcotraficante Nemesio Oseguera, conhecido como 'El Mencho', por quem havia uma recompensa de US$ 15 milhões (R$ 77 milhões na cotação atual).

Após a morte do líder do Cartel Jalisco Nueva Generación, uma onda de violência eclodiu no domingo, com foco em Jalisco, e se espalhou para outros estados do México.

Ainda no domingo, devido à violência, foram cancelados quatro jogos de futebol: Querétaro x Juárez (primeira divisão), Tapatío x Tlaxcala e Jaiba Brava x Correcaminos (segunda divisão) e Guadalajara x América (liga feminina).

Por outro lado, dois torneios profissionais de tênis estão sendo realizados sem incidentes no país nesta semana: o WTA 500 de Mérida e o ATP 500 de Acapulco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/ma/cb/am