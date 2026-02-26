Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Jogador de futebol amador turco é tratado como herói após salvar gaivota

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 15:40

compartilhe

SIGA

Desde domingo, o telefone de Gani Catan não para de tocar: este contador turco de 32 anos, um jogador de futebol amador, atraiu atenção mundo afora desde que fez uma massagem cardíaca em uma gaivota e salvou sua vida.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Fiz isso como um ato de reflexo, ou talvez tenha visto alguém fazer isso com um animal, um cachorro ou um gato", contou à AFP alguns dias depois este capitão do Istanbul Yurdum Sport, um clube amador.

"Depois de começar a massagem cardíaca, o animal começou a mexer as patas. Quanto mais ele se mexia, mais eu continuava", afirmou.

Gani Catan nunca havia realizado uma manobra desse tipo e muito menos em uma ave, que foi atingida por uma bola durante o jogo.

"O goleiro chutou a bola com muita força e ela acertou algo branco. Era uma gaivota". detalhou Catan. "Fui direto vê-la. As patas estavam esticadas para cima e ela não respirava", acrescentou.

Então começou a fazer compressões torácicas seguindo um ritmo e, quando o pássaro começou a reagir, deixou que a equipe médica assumisse.

As imagens viralizaram nas redes sociais e, desde então, a imprensa o procura insistentemente. 

"Depois da partida eu não estava de bom humor, porque tínhamos perdido. Depois, à noite, vi que as mensagens começaram a chegar. Fiquei surpreso. Ninguém podia imaginar que isto ganharia essa dimensão", reconheceu o meio-campista. 

"Está na imprensa do mundo inteiro. No Brasil, na Itália, nos Estados Unidos...", enumerou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cem-ach/mr/dr/ma/yr/am

Tópicos relacionados:

animais fbl tur turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay