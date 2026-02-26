Assine
Argentina ratifica acordo Mercosul-UE com voto no Congresso

26/02/2026 15:40

O Congresso argentino ratificou nesta quinta-feira (26) o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia ao concluir o trâmite legislativo com a aprovação no Senado.

A Argentina foi o segundo país, depois do Uruguai, a ratificar o acordo Mercosul-UE.

Com 69 votos a favor, 3 contra e nenhuma abstenção, o Senado concluiu o processo de ratificação parlamentar do acordo assinado em 17 de janeiro, em Assunção, que eliminará tarifas sobre mais de 90% do comércio bilateral entre os dois blocos, que reúnem 30% do Produto Interno Bruto mundial e mais de 700 milhões de consumidores.

tev/nn/am

