Argentina ratifica acordo Mercosul-UE com voto no Congresso

O Congresso argentino ratificou nesta quinta-feira (26) o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia ao concluir o trâmite legislativo com a aprovação no Senado.

A Argentina foi o segundo país, depois do Uruguai, a ratificar o acordo Mercosul-UE.

Com 69 votos a favor, 3 contra e nenhuma abstenção, o Senado concluiu o processo de ratificação parlamentar do acordo assinado em 17 de janeiro, em Assunção, que eliminará tarifas sobre mais de 90% do comércio bilateral entre os dois blocos, que reúnem 30% do Produto Interno Bruto mundial e mais de 700 milhões de consumidores.

