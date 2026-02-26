MP espanhol pede um ano de prisão para torcedor que proferiu insultos racistas contra Mbappé

O Ministério Público (MP) da região das Astúrias, na Espanha, pediu um ano de prisão e uma multa de cerca de 3 mil euros (R$ 18 mil na cotação atual) para um torcedor do Oviedo que proferiu insultos "de caráter racista" contra Kylian Mbappé, após o atacante do Real Madrid marcar um gol em 2025.

O MP afirmou em comunicado que, no dia 24 de agosto do ano passado, "quando o jogador do time visitante, que era negro, marcou um gol contra o time da casa, o acusado, agindo com evidente desprezo pela cor do jogador, gritou insultos contra ele e fez gestos racistas".

"Essas manifestação de menosprezo consistiam em imitar os gestos feitos por primatas e reproduzir gritando os sons 'uh, uh, uh', uma onomatopeia que imita os macacos", prosseguiu a acusação.

Esta foi a primeira vez desde sua chegada ao Real Madrid, em meados de 2024, que Mbappé foi vítima em um incidente desse tipo, que são comuns em jogos do Campeonato Espanhol.

Um alvo frequente é o brasileiro Vinícius Júnior, companheiro do astro francês no time merengue, que já sofreu discriminação racial na Espanha diversas vezes e se tornou um símbolo da luta contra o racismo no mundo do futebol.

Na semana passada, vários jogadores do Real Madrid acusaram o atacante Gianluca Prestianni, do Benfica, de chamar Vinícius de "macaco", algo que o jogador argentino negou.

Em janeiro, alguns torcedores do clube espanhol Albacete entoaram insultos racistas dirigidos ao atacante brasileiro nas proximidades do estádio Carlos Belmonte.

Em 2025, cinco torcedores do Valladolid que também proferiram insultos racistas contra Vini Jr. em um jogo em 2022 foram condenados por um tribunal por cometerem crime de ódio: a primeira sentença desse tipo na Espanha em um estádio de futebol.

Um mês depois, quatro membros de uma torcida organizada do Atlético de Madrid, que haviam pendurado um boneco vestindo a camisa de Vinícius Júnior em uma forca em janeiro de 2023, foram condenados a penas de prisão entre 14 a 22 meses.

Posteriormente, eles conseguiram um acordo para evitar a prisão e foram punidos apenas com multas, além de terem sido proibidos de frequentarem estádios e de se aproximarem do jogador.

