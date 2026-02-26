Assine
Melania Trump presidirá reunião do Conselho de Segurança da ONU

AFP
AFP
26/02/2026 15:05

Melania Trump presidirá na segunda-feira (2) uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, uma novidade para uma primeira-dama americana, segundo anunciou seu gabinete.

"A primeira-dama Melania Trump fará história na ONU ao assumir a iniciativa enquanto os Estados Unidos exercem a presidência do Conselho de Segurança para destacar a importância da educação na promoção da tolerância e da paz no mundo", afirma o comunicado.

A reunião, sobre educação, tecnologia e paz, programada para segunda-feira às 15h locais (17h em Brasília), marcará "a primeira vez que uma primeira-dama em exercício preside uma reunião do Conselho de Segurança", acrescentou.

"Ninguém se preocupa mais em proteger a juventude americana do que nossa fantástica primeira-dama, que agora é uma estrela de cinema", comentou o presidente Donald Trump na terça-feira durante seu discurso sobre o estado da União, em referência ao documentário da Amazon-MGM "Melania", lançado nos cinemas no fim de janeiro.

O filme narra os vinte dias da primeira-dama antes da posse de seu marido em 2025.

