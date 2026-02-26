UE pede que agência antifraude revise laços de ex-comissário britânico com Epstein

A Comissão Europeia anunciou, nesta quinta-feira (26), que pediu ao órgão antifraude do bloco que revise os vínculos do ex-comissário britânico Peter Mandelson, preso esta semana no Reino Unido, com Jeffrey Epstein.

Mandelson, que foi comissário europeu de Comércio entre 2004 e 2008, foi detido na segunda-feira pela polícia de Londres após denúncias surgidas a partir da última série de documentos relacionados com o falecido criminoso sexual americano, publicados pelo governo dos Estados Unidos no mês passado.

O órgão executivo da União Europeia apresentou o pedido ao Organismo Europeu de Luta Antifraude (Olaf) "tendo em conta as circunstâncias e a grande quantidade de documentos que foram divulgados", informou um porta?voz.

Bruxelas quer determinar se o destacado político britânico violou o código de conduta ao qual os comissários estão sujeitos. A polícia londrina tinha anunciado em 3 de fevereiro a abertura de uma investigação contra Mandelson.

Segundo os arquivos, Mandelson teria transmitido a Epstein informações que poderiam influenciar os mercados, especialmente na época em que era ministro no governo de Gordon Brown (2008?2010).

O primeiro?ministro britânico, Keir Starmer, enfrenta uma tempestade política por ter nomeado Mandelson, em 2024, embaixador nos Estados Unidos.

Mandelson foi destituído desse cargo em setembro, quando vieram à tona informações sobre os seus vínculos com Epstein, encontrado morto na prisão em 2019 enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual de menores.

raz-cjc/ec/rlp/an/ahg/ic/am