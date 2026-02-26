Frenkie de Jong sofre lesão muscular e vai desfalcar Barcelona por mais de um mês

O meio-campista holandês Frenkie de Jong sofreu uma lesão muscular em um treino do Barcelona nesta quinta-feira (26) e ficará afastado por um período de cinco a seis semanas, anunciou o clube catalão.

Em nota, o Barça confirmou que exames detectaram um problema no bíceps distal da perna direita e, de acordo com o tempo estimado de recuperação, De Jong ficará de fora dos jogos contra Villarreal, Athletic Bilbao, Sevilla e Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol, além dos duelos de oitavas de final da Liga dos Campeões (10-11 de março e 17-18 de março), contra Newcastle ou Paris Saint-Germain.

O jogador também não estará disponível no jogo de volta da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, no qual o time 'blaugrana' tem a difícil missão de reverter a derrota sofrida por 4 a 0 na ida.

A lesão de De Jong ocorre em um momento delicado para o técnico Hansi Flick, que pelo menos conseguiu reintegrar recentemente o meio-campista Pedri e o atacante Marcus Rashford.

Segundo estimativas do departamento médico do clube, o meio-campista também não poderá servir à seleção holandesa na próxima data Fifa (de 23 a 30 de março).

