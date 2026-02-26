Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Frenkie de Jong sofre lesão muscular e vai desfalcar Barcelona por mais de um mês

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 14:17

compartilhe

SIGA

O meio-campista holandês Frenkie de Jong sofreu uma lesão muscular em um treino do Barcelona nesta quinta-feira (26) e ficará afastado por um período de cinco a seis semanas, anunciou o clube catalão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em nota, o Barça confirmou que exames detectaram um problema no bíceps distal da perna direita e, de acordo com o tempo estimado de recuperação, De Jong ficará de fora dos jogos contra Villarreal, Athletic Bilbao, Sevilla e Rayo Vallecano no Campeonato Espanhol, além dos duelos de oitavas de final da Liga dos Campeões (10-11 de março e 17-18 de março), contra Newcastle ou Paris Saint-Germain.

O jogador também não estará disponível no jogo de volta da semifinal da Copa do Rei contra o Atlético de Madrid, na próxima terça-feira, no qual o time 'blaugrana' tem a difícil missão de reverter a derrota sofrida por 4 a 0 na ida.

A lesão de De Jong ocorre em um momento delicado para o técnico Hansi Flick, que pelo menos conseguiu reintegrar recentemente o meio-campista Pedri e o atacante Marcus Rashford.

Segundo estimativas do departamento médico do clube, o meio-campista também não poderá servir à seleção holandesa na próxima data Fifa (de 23 a 30 de março).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ati/bde/dr/iga/cb/aa

Tópicos relacionados:

esp fbl ned

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay