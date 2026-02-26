Partido alemão AfD não pode ser classificado, 'por ora', como extrema direta, segundo Justiça

A inteligência alemã não pode, "por ora", classificar o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) como "extremista" de direita, apesar de uma "forte suspeita", decidiu o tribunal administrativo de Colônia, segundo um comunicado publicado nesta quinta-feira (26).

Principal força de oposição ao governo do conservador Friedrich Merz, a AfD não pode ser caracterizada, por ora, "como um todo" por "uma tendência fundamentalmente hostil à Constituição", afirmou o tribunal.

Desta forma, a instância judicial desautorizou a classificação decidida no início de 2025 pelo Gabinete de Proteção da Constituição.

Esta classificação havia permitido ao serviço de inteligência intensificar a vigilância policial sobre o partido. Isto incluiria a possibilidade de interceptar, se necessário, as comunicações privadas de seus dirigentes.

O Gabinete suspendeu a categorização enquanto aguarda uma decisão judicial. Ainda não se trata de um julgamento definitivo.

Embora o tribunal de Colônia afirme estar "convencido de que persiste uma forte suspeita" de que a AfD tem "tendências anticonstitucionais", não é possível, "por ora", provar que esta inclinação "domine" sua "imagem global".

Alice Weidel, líder da AfD, comemorou no X uma "grande vitória" para o partido, "a democracia e o Estado de direito".

A decisão também "freou indiretamente os fanáticos da proibição" do partido anti-imigração, o que era reivindicado por alguns dirigentes políticos, segundo Weidel.

As opiniões sobre um processo de proibição divergem, no momento em que o partido, segundo colocado nas eleições legislativas no início de 2025, está em plena ascensão.

Juridicamente, os obstáculos para validar tal decisão pela Corte Constitucional são muito elevados, o que, politicamente, poderia aumentar ainda mais a popularidade do movimento.

Sua ala mais radical é frequentemente acusada de proximidade ao movimento neonazista e de revisionismo histórico sobre os crimes do Terceiro Reich.

