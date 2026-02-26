EUA anuncia sanções contra cinco autoridades da Nicarágua
Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (26), sanções contra a ministra do Trabalho da Nicarágua e autoridades das áreas de inteligência militar, finanças e telecomunicações, acusando-as de "permitir a repressão" do governo de Daniel Ortega e Rosario Murillo.
Os sancionados são a ministra Johana Vanessa Flores; os chefes da Unidade de Inteligência Financeira, Denis Membreno e Aldo Martín Sáenz; a vice-diretora-geral do Instituto de Telecomunicações, Celia Margarita Reyes, e o chefe da unidade de inteligência militar, major-general Leonel José Gutiérrez.
