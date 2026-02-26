Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-presidente paraguaio Cartes é hospitalizado em Assunção

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 13:29

compartilhe

SIGA

O ex-presidente paraguaio Horacio Cartes (2013-2018) foi levado às pressas para um hospital em Assunção nesta quinta-feira (26) "devido a uma crise hipertensiva", informou seu médico pessoal. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O presidente Cartes está estável e sua saúde está sob controle", afirmou seu médico e senador nacional, Antonio Barrios. 

Cartes, atual presidente do Partido Colorado, permanecerá na Clínica Migone sob observação médica, acrescentou o médico. 

Um forte esquema de segurança foi montado ao redor do hospital, segundo reportagens da televisão. 

O magnata do tabaco e político, considerado o padrinho político do atual presidente paraguaio Santiago Peña, foi visto em público pela última vez na quarta-feira (25) em um evento com candidatos a prefeito antes das eleições de outubro. 

Barrios disse que a equipe médica que o trata aguardará os resultados de diversos exames clínicos antes de divulgar um novo boletim médico. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hro/sa/mar/aa

Tópicos relacionados:

governo paraguai politica saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay