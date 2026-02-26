Ex-presidente paraguaio Cartes é hospitalizado em Assunção

O ex-presidente paraguaio Horacio Cartes (2013-2018) foi levado às pressas para um hospital em Assunção nesta quinta-feira (26) "devido a uma crise hipertensiva", informou seu médico pessoal.

"O presidente Cartes está estável e sua saúde está sob controle", afirmou seu médico e senador nacional, Antonio Barrios.

Cartes, atual presidente do Partido Colorado, permanecerá na Clínica Migone sob observação médica, acrescentou o médico.

Um forte esquema de segurança foi montado ao redor do hospital, segundo reportagens da televisão.

O magnata do tabaco e político, considerado o padrinho político do atual presidente paraguaio Santiago Peña, foi visto em público pela última vez na quarta-feira (25) em um evento com candidatos a prefeito antes das eleições de outubro.

Barrios disse que a equipe médica que o trata aguardará os resultados de diversos exames clínicos antes de divulgar um novo boletim médico.

