Ex-presidente paraguaio Cartes é hospitalizado em Assunção
O ex-presidente paraguaio Horacio Cartes (2013-2018) foi levado às pressas para um hospital em Assunção nesta quinta-feira (26) "devido a uma crise hipertensiva", informou seu médico pessoal.
"O presidente Cartes está estável e sua saúde está sob controle", afirmou seu médico e senador nacional, Antonio Barrios.
Cartes, atual presidente do Partido Colorado, permanecerá na Clínica Migone sob observação médica, acrescentou o médico.
Um forte esquema de segurança foi montado ao redor do hospital, segundo reportagens da televisão.
O magnata do tabaco e político, considerado o padrinho político do atual presidente paraguaio Santiago Peña, foi visto em público pela última vez na quarta-feira (25) em um evento com candidatos a prefeito antes das eleições de outubro.
Barrios disse que a equipe médica que o trata aguardará os resultados de diversos exames clínicos antes de divulgar um novo boletim médico.
