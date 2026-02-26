Quatro dos 23 presos que fugiram após morte de narcotraficante 'El Mencho' são detidos no México

As autoridades mexicanas capturaram novamente quatro dos 23 presos que haviam fugido de um presídio no oeste do país durante uma revolta criminosa após a morte do poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera, informou o governo nesta quinta-feira (26).

A morte de "El Mencho" em uma operação militar no domingo no estado de Jalisco, no oeste do país, desencadeou uma onda de violência, incluindo incêndios em estabelecimentos comerciais e bloqueios de estradas em 20 dos 32 estados mexicanos.

Na ocasião, 23 detentos fugiram de uma prisão em Puerto Vallarta, uma movimentada cidade turística em Jalisco, com o apoio de criminosos que derrubaram o portão com a ajuda de dois veículos.

Em uma localidade de Puerto Vallarta, "foram localizadas e detidas quatro das pessoas foragidas", informou a Secretaria de Segurança em um comunicado.

A instituição assegurou que trabalha para obter "a localização do restante" dos detentos.

Oseguera, líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), era até então o narcotraficante mais procurado pelo governo dos Estados Unidos, que oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 77,1 milhões, na cotação atual).

A operação militar e os confrontos posteriores causaram a morte de pelo menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil.

Moradores e turistas de Puerto Vallarta foram surpreendidos pela resposta violenta do CJNG neste local, onde dezenas de veículos foram incendiados e várias lojas vandalizadas.

