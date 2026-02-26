Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Quatro dos 23 presos que fugiram após morte de narcotraficante 'El Mencho' são detidos no México

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/02/2026 13:19

compartilhe

SIGA

As autoridades mexicanas capturaram novamente quatro dos 23 presos que haviam fugido de um presídio no oeste do país durante uma revolta criminosa após a morte do poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera, informou o governo nesta quinta-feira (26).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A morte de "El Mencho" em uma operação militar no domingo no estado de Jalisco, no oeste do país, desencadeou uma onda de violência, incluindo incêndios em estabelecimentos comerciais e bloqueios de estradas em 20 dos 32 estados mexicanos. 

Na ocasião, 23 detentos fugiram de uma prisão em Puerto Vallarta, uma movimentada cidade turística em Jalisco, com o apoio de criminosos que derrubaram o portão com a ajuda de dois veículos.

Em uma localidade de Puerto Vallarta, "foram localizadas e detidas quatro das pessoas foragidas", informou a Secretaria de Segurança em um comunicado. 

A instituição assegurou que trabalha para obter "a localização do restante" dos detentos.

Oseguera, líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG), era até então o narcotraficante mais procurado pelo governo dos Estados Unidos, que oferecia uma recompensa de 15 milhões de dólares (R$ 77,1 milhões, na cotação atual).

A operação militar e os confrontos posteriores causaram a morte de pelo menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil. 

Moradores e turistas de Puerto Vallarta foram surpreendidos pela resposta violenta do CJNG neste local, onde dezenas de veículos foram incendiados e várias lojas vandalizadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ai/nn/yr/aa

Tópicos relacionados:

crime mexico prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay