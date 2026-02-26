Israel busca uma 'mudança demográfica permanente' na Cisjordânia e em Gaza, diz ONU
As ações de Israel na Cisjordânia ocupada e em Gaza, incluindo operações militares, parecem ter como objetivo causar uma "mudança demográfica permanente" nesses territórios, afirmou o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, nesta quinta-feira (26).
"Em conjunto, as ações de Israel parecem ter como objetivo causar uma mudança demográfica permanente em Gaza e na Cisjordânia, aumentando as preocupações com a limpeza étnica", enfatizou ele em um discurso perante o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra.
Turk apontou especificamente para uma operação militar israelense que já dura um ano no norte da Cisjordânia e que deslocou 32.000 palestinos.
