Cuba se defenderá com 'determinação' de qualquer 'agressão terrorista'

26/02/2026 12:18

Cuba se defenderá com “determinação” diante de qualquer “agressão terrorista”, declarou nesta quinta-feira (26) o presidente, Miguel Díaz-Canel, após o confronto entre membros da Guarda Costeira cubana e tripulantes de uma lancha de matrícula americana que deixou quatro mortos e seis feridos na embarcação. 

Cuba qualificou o incidente de quarta-feira como uma tentativa de “infiltração com fins terroristas” por parte de um grupo armado, em um contexto de crescentes tensões com os Estados Unidos. 

“Cuba se defenderá com determinação e firmeza diante de qualquer agressão terrorista e mercenária que pretenda afetar sua soberania e estabilidade nacional”, escreveu Díaz-Canel no X. 

“Cuba teve de enfrentar inúmeras infiltrações terroristas e agressivas procedentes dos Estados Unidos desde 1959, com um alto custo em vidas, feridos e danos materiais”, denunciou também no X o ministro cubano das Relações Exteriores, Bruno Rodríguez. 

Segundo o governo cubano, dois dos feridos constam na lista de pessoas “submetidas a investigações criminais” e são procuradas por “sua implicação na promoção, planejamento, organização, financiamento, apoio ou execução” de “atos de terrorismo” em Cuba ou em outros países. 

As autoridades cubanas também informaram a detenção de outro cubano que havia viajado anteriormente a partir dos Estados Unidos para facilitar a operação, e que confessou “suas ações”. 

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirmou na quarta-feira que os Estados Unidos investigavam esses disparos. “À medida que reunirmos mais informações, estaremos preparados para responder em conformidade”, declarou. 

O confronto de quarta-feira supõe um novo foco nas tensões com os Estados Unidos, agravadas desde a captura do presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, no início de janeiro por forças americanas e a interrupção dos envios de petróleo de Caracas para Cuba. 

Segundo Havana, quando o barco da Guarda Costeira se aproximou para pedir a identificação da lancha, seus tripulantes abriram fogo “contra os efetivos cubanos”, ferindo o comandante das tropas cubanas.

