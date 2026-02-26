Assine
Tratado sobre Gibraltar pós-Brexit deve entrar em vigor em abril

AFP
AFP
26/02/2026 12:06

O tratado que formaliza o acordo de livre circulação entre o enclave britânico de Gibraltar e a Espanha, alcançado em junho, deverá ser assinado no próximo mês, com o objetivo de entrar em vigor em 10 de abril, indicaram os governos britânico e gibraltino nesta quinta-feira (26).

Este acordo, firmado entre a União Europeia e o Reino Unido, visa eliminar as barreiras físicas e os controles sobre a circulação de pessoas e mercadorias entre a Espanha e o enclave. 

Foi concluído em junho, após anos de negociações difíceis, em meio às tensões entre Londres e Bruxelas após o Brexit. 

Ainda precisa ser ratificado e, antes disso, a assinatura do texto final "deve ocorrer no próximo mês", declarou Stephen Doughty, secretário de Estado do Ministério das Relações Exteriores britânico, à Câmara dos Comuns nesta quinta-feira.

bur-mhc/alm/eb/mab/ahg/aa

