Rei da Noruega recebe autorização para deixar hospital em Tenerife

O rei Harald V da Noruega, de 89 anos, hospitalizado em Tenerife, nas Ilhas Canárias, devido a uma infecção, recebeu nesta quinta-feira (26) autorização para deixar o hospital, anunciou o Palácio Real norueguês.

Decano dos soberanos da Europa, Harald V havia sido internado na terça-feira no Hospital Universitário Hospiten Sur, em Tenerife, por uma infecção e desidratação.

O monarca havia viajado às Ilhas Canárias em férias privadas, acompanhado de sua esposa, a rainha Sonja.

"Sua Majestade o Rei respondeu bem ao tratamento e se recuperou rapidamente. Hoje (quinta-feira) deixa o hospital", anunciou o Palácio em comunicado.

"O casal real continua sua viagem privada em Tenerife. Ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre a data de retorno", acrescentou o Palácio.

O médico pessoal de Harald, Bjørn Bendz, enviado para ajudar as equipes espanholas, disse nesta quinta-feira que o rei sofria de uma infecção cutânea em uma das pernas.

Harald ascendeu ao trono da Noruega em 1991 e enfrentou múltiplos problemas de saúde nos últimos anos, que o obrigaram a se locomover com muletas e também a reduzir sua agenda oficial.

Durante uma viagem privada à Malásia, há dois anos, ele já havia contraído uma infecção que levou à sua hospitalização e repatriação após a implantação de um marcapasso.

A monarquia norueguesa está envolvida em vários escândalos.

A nora de Harald, a princesa Mette-Marit, casada com o príncipe herdeiro Haakon desde 2001, aparece em diversas ocasiões em documentos vinculados a Jeffrey Epstein.

O filho de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, nascido de um breve relacionamento antes de seu casamento com Haakon, responde a 38 acusações, incluindo quatro estupros e violência contra familiares.

Segundo uma pesquisa publicada no sábado pela emissora pública NRK, apenas 60% da população norueguesa apoia a monarquia, 10 pontos a menos que um mês antes, um nível "que nunca foi tão baixo".

Em contrapartida, o rei Harald V continua sendo extremamente popular e, na mesma pesquisa, obteve nota 9,2 em 10.

phy/ahg/eg/lm-jc