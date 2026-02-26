OIM reporta cerca de 7.700 mortos e desaparecidos nas rotas migratórias em 2025

Pelo menos 7.667 pessoas morreram ou desapareceram nas rotas migratórias em 2025, em torno de 16,7% a menos que no ano anterior, embora o número esteja provavelmente subestimado, indicou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta quinta-feira (26).

Os dados mostram "a magnitude mundial persistente da crise", considera a OIM, que pediu "o desmantelamento das redes de traficantes de pessoas que exploram os migrantes e colocam vidas em perigo".

"Quando as vias seguras são inacessíveis, as pessoas se veem obrigadas a empreender viagens perigosas e ficam nas mãos de traficantes", lamentou Amy Pope, diretora-geral da organização, citada no comunicado.

A diminuição do total de mortos, de 9.200 em 2024, é explicada pela redução do número de pessoas que seguiram rotas migratórias irregulares, "sobretudo nas Américas".

Entretanto, segundo a agência da ONU, esta redução também se explica pelo "acesso limitado à informação e pelas reduções orçamentárias que impedem aos atores humanitários registrar as mortes de migrantes nos principais eixos de migração".

Em 2025, as travessias marítimas foram as mais mortais: pelo menos 2.108 pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo e 1.047 mortes ou desaparecimentos foram registrados na rota que vai da África Ocidental ao Atlântico em direção às Ilhas Canárias.

Em 2026, a OIM já contabilizou no Mediterrâneo um "número sem precedentes de mortes de migrantes" nos dois primeiros meses do ano, com 606 óbitos reportados até 24 de fevereiro.

